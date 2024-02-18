آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الأحد

ننشر أسعار الذهب مساء اليوم ا لأحد داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها داخل الصاغة والمحلات من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

وانخفضت أسعار الذهب نحو 10 جنيهات اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 على نحو 4091 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3580جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3068جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 28640جنيهًا.

احتياطات البنوك المركزية

وكشفت بيانات مجلس الذهب أن البنك المركزي الهندي اشترى 9 أطنان من الذهب وهى أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزي التركي 12 طنًّا من الذهب فى يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب فى تركيا إلى 552 طُنًّا، أقل بنسبة 6% من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذى سجلته تركيا فى فبراير 2023

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وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طنًّا من الذهب العام 2023، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2022 بمقدار 45 طنًّا فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.

وتوقع مجلس الذهب العالمي، أنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل فى عام 2024.

الأسعار ارتفعت 280% خلال عامين والدولار هو المتحكم

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب إن الذي يقود الناس في صعود الذهب وهبوطه عامل الخوف، وذلك من باب التحوط من تغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار الذهب، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب إن الذي يقود الناس في صعود الذهب وهبوطه عامل الخوف، وذلك من باب التحوط من تغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم":"سعر جرام الذهب عيار 21 في 20 مارس 2022 كان بـ900 جنيه، ووصل حاليًّا إلى 3800 جنيه، أي ارتفع بنسبة 280%".

تفكير الناس بالنسبة لشراء الذهب

وأضاف: المقارنة بين شهادات الادخار بالبنوك وارتفاع اسعار الذهب تسبب في تدافع الناس علي شراء المعدن الأصفر وهذا ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتابع: سعر الدولار بالسوق الموازي حاليا هو ما يحدد أسعار الذهب، ولا أحد يستطيع التوقع بالأسعار في المستقبل.