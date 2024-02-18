وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان حديقة 30 يونيو الترفيهية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ومسئولو الوزارة والمحافظة، حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، حيث قام وزير الإسكان بغرس نخلة بالحديقة، وذلك فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن حديقة 30 يونيو الترفيهية، تقع شمال مدينة الخارجة بمدخل المطار على مساحة 8 أفدنة، وتعد أحدث حديقة ترفيهية بالمحافظة، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم تزويدها بالألعاب الترفيهية لتكون متنفسًا حضاريا للمواطنين، وتضم عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية وحمام سباحة وبها ركن بيئي على الطراز الواحاتي، ومسطحات خضراء ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية لزيادة وعي روادها ثقافيا وتاريخيا، كما تعكس الحديقة الهوية الواحاتية، وتُظهر التراث البيئي لمدينة الخارجة.

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كما قام، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بغرس نخلتين فى حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.

جدير بالذكر أنه تعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وتضمنت تعديلات مجلس إدارة الهيئة على الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة عن كافة الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها: "النشاط - الاشتراطات - السعر المبدئي"، يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه، ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة.