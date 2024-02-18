الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

منح سناء البيسي جائزة الاستحقاق بجوائز فاروق حسني للثقافة والفنون

سناء البيسي
سناء البيسي

‎‎أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الكاتبة الكبيرة سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2024  والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه. 

قال الكاتب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء بأن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية في الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقي، وذلك عن مجمل أعمالها، وقال إنها بالتالي غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز، وإنما للشخصيات الراسخة فى مجالها، وهى تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

وأضاف سلماوي في حيثياته بأن سناء البيسى شخصية ثقافية متميزة طالما أثرت حياتنا بكل ما هو جميل ومفيد، وقال إنها متعددة المواهب تحتضن مجالات الصحافة والأدب والفن، فهى صحفية مرموقة وأديبة ذات شأن وفنانة تشكيلية متميزة، وقد آن الأوان أن نقول لها شكرا على إنجازك الممتد عبر أكثر من نصف قرن من الزمان.

تكريم الكاتبة سناء البيسي في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الخامسة

وسوف يتم تكريم الكاتبة سناء البيسي في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الخامسة تحت رعاية وزارة الثقافة وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمركز الجزيرة للفنون.

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مؤسسة فاروق حسني تعلن القوائم النهائية لجوائز الفنون للدورة الخامسة 2024

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