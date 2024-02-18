399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإطلاق خط للأحذية الرياضية، بعد يوم من أمر القاضي هو وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك.

كما كشف الرئيس السابق النقاب عن "أحذية ترامب الرياضية" في Sneaker Con في فيلادلفيا، حيث وضع زوجًا من الأحذية الرياضية الذهبية، والتي أدرجها موقع ويب جديد بسعر 399 دولارًا وأطلق عليها اسم "NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER"، على المنصة أثناء حديثه.

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المنافسة المحتملة مع الرئيس بايدن

وأكد ترامب، الذي يقترب من ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 والمنافسة المحتملة مع الرئيس جو بايدن: "هذا شيء كنت أتحدث عنه منذ 12 عاما، 13 عاما، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".

كما يبيع الرئيس السابق نسختين من الأحذية الرياضية التي تحمل حرفي "T" و"45" على الجانبين مقابل 199 دولارًا، وفقًا للموقع، أما العطور فهي معروضة للبيع بسعر 99 دولارًا لكل منهما.

الشركة تستخدم اسم ترامب وصورته

ووفقا للموقع، فإن المنتجات هي "علامات تجارية لشركة CIC Ventures LLC". ولكن لم يتم تصميم أحذية ترامب الرياضية أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها بواسطة دونالد جيه ترامب أو منظمة ترامب أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها. فقط تستخدم شركة 45Footwear, LLC اسم ترامب وصورته ومثاله بموجب اتفاقية ترخيص.

على الجانب الآخر، انتقد المتحدث باسم حملة بايدن مايكل تايلر ظهور ترامب في “Sneaker Con”، قائلا: "إن ظهور دونالد ترامب لصقور Off-Whites غير المشروعة هو أقرب ما يمكن أن يصل إليه من أي Air Force Ones مرة أخرى لبقية حياته"، في إشارة إلى الأحذية الرياضية الشهيرة من العلامات التجارية Off-White وNike.

يخاطب مؤيديه في ميشيجان لأول مرة

وعقب ظهوره في Sneaker Con، توجه ترامب إلى ميشيجان لمخاطبة مؤيديه للمرة الأولى منذ أن سلطت الأحكام الصادرة في قضايا منفصلة في نيويورك الضوء على المخاطر القانونية التي يواجهها على جبهات متعددة.

ويوم الخميس الماضي، أكد قاض في ولاية نيويورك أن المحاكمة الجنائية للرئيس السابق في قضية الأموال السرية ستبدأ في 25 مارس.

وإثر مرور 24 ساعة، أُمر ترامب وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار بتهمة تضخيم قيم ممتلكاته عن طريق الاحتيال، فضلا عن الحكم الصادر ضد ترامب بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير بإي جين كارول، تم تغريم المرشح الجمهوري لعام 2024 بحوالي 438 مليون دولار على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

وستستمر زيارة ترامب إلى ميشيجان لمدة 10 أيام قبل أن تعقد الولاية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وتعد ولاية ولفيرين هي المنافسة الأخيرة في فبراير قبل أن تتوسع معركة ترشيح الحزب الجمهوري إلى أكثر من عشرين ولاية في مارس.