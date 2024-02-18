الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

"مواجهة الضغوط والقلق والاكتئاب" في ندوة العلاج النفسى الذاتى بمكتبة مصر الجديدة (صور)

مكتبة مصر الجديدة.فيتو
مكتبة مصر الجديدة.فيتو

 شددت الندوة التى نظمتها مكتبة مصر الجديدة مساء أمس تحت عنوان "العلاج النفسى الذاتى وآلية التعامل مع الضغوط"،  التى استمرت على مدار ساعتين على ضرورة اتباع أساليب التوجيه النفسى الذاتى والتعلم الذاتى الذى يوظف قدرات الفرد وإمكانياته والتأكيد على دور الممارسة الشخصية فى تعديل السلوك والتغيير، والتى حاضر فيها الدكتور رامز طه استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان.

كيفية مواجهة الضغوط والقلق والاكتئاب 

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن المكتبة ليست مجرد مكان للكتب فحسب، بل تقوم بدور مهم ونشط في التوعية وتوفير فرص المعرفة  في مجالات عديدة، وتأتي هذه الندوة ضمن رسالتها وجهودها الرامية إلى المساهمة في إنشاء مجتمع من الأصحاء نفسيًا وترسيخ ثقافة الحب والتفاهم وتقديم الدعم النفسي.

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 وأشار الدكتور رامز طه استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان خلال الندوة إلى الضغوط التى تحاصر الإنسان والأمراض والوساوس العديدة التى تسببها ابتداء من الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب ونوبات الهلع والمخاوف.. إلى الاضطرابات البدنية والجسمية مثل قرحة المعدة؛ ضعف جهاز المناعة، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والسكتة الدماغية.. وغيرها

وقدم استشارى الطب النفسى  روشتة للعلاج تضمنت تدريبات علاج الضغوط وما يتبعها من قلق وتوتر واكتئاب وكيف يستطيع الفرد أن يعالجها بنفسه دون الحاجة لزيارة الطبيب النفسى إلا فى أضيق الحدود،  وذلك بأتباع أساليب التوجيه الذاتى والتعلم الذاتى الذى يوظف قدرات الفرد وإمكانياته كما قال "كارل روجرز" والذى أكد على دور الممارسة الشخصية فى تعديل السلوك والتغيير.

 

كما طرح طه ضمن روشتة العلاج وطرق تدريب الفرد على الضبط الذاتي والعلاج الذاتى وذلك “من خلال التدريب الاسترخاء والتنفس العميق ببطء، تعديل الحوار الذاتى ( أسلوب مايكنبوم ) وإحلال الأفكار الإيجابية محل الأفكار الانهزامية والهدامة، استخدام أسلوب التدعيم الذاتي ومكافأة الذات كلما نجح فى طرد أو إبدال الأفكار غير المرغوبة، والمكافأة تكون معنوية بتشجيع وإعلاء قيمة الذات أو مادية بكوب من العصير أو الشاى مثلا، ممارسة الخلوة والتأمل ورياضة اليوجا لتحقيق الهدوء النفسى وعدم التوتر، ملاحظة الذات وتسجيل الأفكار وما يتبعها من انفعالات يوميا فى جداول وكذلك مدى النجاح فى طردها من الذهن، الاستعانة بالله والدعاء، النوم مدة كافية ( من ٦ إلى ٨ ساعات يوميا)، تغيير نمط التفكير وعدم لوم الذات، واللجوء إلى أسلوب اللامبالاة وتجنب إعطاء الهموم أكبر من حجمها، والترفع عن الصغائر، وأن نسجل قدرتنا على الصبر والتسامح يوميا، أنها تدريبات القوة النفسية والثبات الانفعالي التى تمنع الضغوط من إفراز هرمونات التوتر فى أجسامنا.. أنه العلاج النفسى الذاتى الذى يجب أن ندرب أنفسنا عليه يوميا”.

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الاضطرابات النفسية القلق والاكتئاب العلاج النفسى الطب النفسي أمراض القلب مكتبة مصر الجديدة

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