تنبؤات العرافة العمياء بابا فانجا لـ 2024، كوارث طبيعية مرعبة وانتقال القوة الاقتصادية للشرق

بابا فانجا، كذب المنجمون ولو صدقوا.. وبالرغم من ذلك يحرص العديد من الأشخاص حول العالم على متابعة تنبؤات العرافة العمياء البلغارية الشهيرة "بابا فانجا" التي بالرغم من وفاتها منذ 27 عاما إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 2030.

العرافة العمياء بابا فانجا

ولدت فانجيليا بانديفا ديميتروفا، التي اشتهرت بلقب بابا فانجا، في بلغاريا عند سفح سلسلة جبال بركانية في ما كان يُعرف آنذاك بالإمبراطورية العثمانية، وتوفيت في 11 أغسطس 1996 عن عمر يناهز 85 عامًا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفقدت بابا فانجا، المعروفة بالعرافة العمياء، بصرها خلال عاصفة هائلة تعرضت لها المدينة التي كانت تعيش بها، وذلك عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها وبعد أن فقدت بصرها، أدعت أنها عارفة وتستطيع التنبؤ بالمستقبل.

وبعد اكتسابها قدرتها الغامضة المزعومة، أصبحت بابا فانجا شخصية شهيرة في دول شرق أوروبا السوفياتية. ورغم حياتها البسيطة كانت موضع تقدير من قبل قادة الاتحاد السوفياتي مثل ليونيد بريجنيف، وسكان القرى المجاورة.

وسلط تقرير لصحيفة «الديلي ميل»، الضوء على تنبؤات العرافة العمياء، وقال التقرير: إن هناك اهتماما كل عام بتوقعات العرافة العمياء التي وضعتها قبل رحيلها لمدة 50 عامًا، حيث توقعت في وقت سابق، جائحة فيروس كورونا، وكارثة تشيرنوبيل في أوكرانيا في عام 1986 ووفاة الأميرة ديانا في عام 1997.

يشار إلى أن الكثيرين يرون أن هذه التنبؤات التي حدثت ما هي إلا من باب الصدفة خاصة أن تنبؤات بابا فانجا غامضة للغاية ولا تخوض في كثير من الأحيان في تفاصيل كبيرة، ما يجعل التنبؤات متشابهة مع الكثير من الأحداث الدولية.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز توقعات بابا فانجا لعام 2024 وفقا لموقع "indy100":

الإرهاب على أوروبا

وفقا للتوقعات فأن أوروبا تستعد في العام المقبل لهجوم إرهابي من قِبَل متطرفين، بالإضافة إلى أن دولة كبيرة سوف تجري اختبارات أو هجمات لأسلحة بيولوجية في العام المقبل.

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انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق

تتوقع العرافة العمياء حدوث أزمة اقتصادية عالمية ضخمة، وارتفاع مستويات الديون، وزيادة التوترات، وانتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق.

تقدم كبير في مجال الذكاء الإصطناعي

حدوث تقدم كبير في مجال الذكاء الإصطناعي، وهذا يساعد على حل المشكلات المعقدة للغاية بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية. وسيؤدي ذلك إلى إحداث ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في جميع مجالات الحياة.

تصاعد الهجمات السيبرانية

عام 2024 سيشهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات السيبرانية، ولن تكون هذه عمليات اختراق سرية، بل هجمات شاملة على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء ومرافق معالجة المياه.

علاجات جديدة للأمراض المستعصية

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، تقول العرافة العمياء إن عام 2024 سيكون العام الأفضل على الإطلاق في المجال الطبي، وسيكون هناك علاجات جديدة للأمراض المستعصية مثل الزهايمر والسرطان.

كوارث طبيعية مرعبة

ولم تتوقف توقعات 2024 لـلعرافة العمياء عند هذا الحد، بل أكدت توقعاتها تعرض الكثير من دول العالم لكوارث طبيعية مرعبة، كالزلزال، وزيادة مستويات الإشعاع وغيرها من التوقعات.