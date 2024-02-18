وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين.. تخصيص 300 مليون جنيه لأعمال التطوير.. وعيسى يعلن عن تدشين منتج كايرو سيتي بريك

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح مزارات أثرية جديدة داخل القلعة بما يعمل على تحسين التجربة السياحية.



افتتاح أعمال تطوير برجي الرملة والحداد

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن افتتاحات أعمال الترميم والتطوير بقلعة صلاح الدين الأيوبي تهدف إلى زيادة مدة الزيارة من ساعة إلى 3 ساعات.



وأضاف وزير السياحة والآثار، أن أعمال تطوير وترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين جاءت بجهود شركات استثمار خاص، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 300 مليون جنيه لتطوير قلعة صلاح الدين خلال الفترة المقبلة.



Advertisements

تدشين منتج كايرو سيتي بريك

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى تهدف إلى تدشين منتج سياحي فريد في منطقة القلعة تحت عنوان كايرو سيتي بريك، عن أن يتم الإعلان عن تفاصيل المنتج السياحي الجديد في الفترة المقبلة.

افتتاح أعمال ترميم وتطوير برجي الرملة والحداد

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي تضمنت تنظيف الأحجار واستبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية ووضع درابزينات لسهولة الزيارة وحماية الزائرين، وإجراء حماية للمزاغل وصيانة الأرضيات الحجرية، تمهيدًا لضمهما إلى مسار زيارة القلعة.

وعن أعمال تطوير منطقة البانوراما بقلعة صلاح الدين الأيوبي، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: “تضمنت أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعمارية لمباني وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة”.



مراحل إنشاء وتشييد برجي الرملة والحداد

ويرجع تاريخ بناء برج الرملة لعصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاة بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل. وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاة بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغلية ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة، ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.



حضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في أول ظهور له بعد قرار وزارة السياحة والآثار بإلغاء مشروع إجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.