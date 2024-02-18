الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار: تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير قلعة صلاح الدين

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن أعمال تطوير وترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي جاءت بجهود شركات استثمار خاص، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 300 مليون جنيه لتطوير قلعة صلاح الدين خلال الفترة المقبلة.


وأضاف وزير السياحة والآثار خلال افتتاح أعمال تطوير برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، أن افتتاحات أعمال الترميم والتطوير ستساهم في زيادة مدة زيارة القلعة للأجانب 3 ساعات كاملة بدلا من ساعة.

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افتتاح أعمال ترميم وتطوير برجي الرملة والحداد


وافتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك في اطار خطة الوزارة لفتح مزارات أثرية جديدة داخل القلعة بما يعمل على تحسين التجربة السياحية.


وحضر الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في اول ظهور له بعد قرار وزارة السياحة والآثار بإلغاء مشروع إجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.
أعمال تطوير وترميم قلعة صلاح الدين

وتضمنت أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الايوبي تنظيف الأحجار واستبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وعمل درابزينات لسهولة الزيارة وحماية الزائرين، وعمل حماية للمزاغل وصيانة الأرضيات الحجرية، تمهيدًا لضمهما إلى مسار زيارة القلعة.
 

وأما عن تطوير منطقة البانوراما، فتضمنت أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعمارية لمباني وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة.


مراحل إنشاء وتشييد برجي الرملة والحداد
 

ويرجع تاريخ بناء برج الرملة لعصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاة بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاة بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.
 

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