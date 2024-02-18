الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الرعاية الصحية: تقديم 750 ألف خدمة طبية وعلاجية بـ6 منشآت بالأقصر وفق المعايير العالمية

الرعاية الصحية، فيتو
الرعاية الصحية، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد 6 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول محافظات الصعيد تطبيقًا لنظام التغطية الصحية الشاملة.

 

اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية

 وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والتي شملت مركزي طب أسرة "أصفون، والدير"، ووحدات طب أسرة "النمسا، الدولي، جزيرة أرمنت، الغريرة" التابعين للهيئة في الأقصر.

Advertisements

 

وقال بيان الهيئة، إن المنشآت الست السالف ذكرها، قدمت ما يقرب من 750 ألف خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات المواطن الصحية، والتي يتم تقديمها تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، فيما يعزز جودة مخرجات العمل محور رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بمحافظة الأقصر، كونها أول محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والبالغ عددهم 55 منشأة صحية حاصلة على الاعتماد الكلي و4 منشآت صحية حاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير GAHAR القومية المعترف بها عالميًا، وذلك بإجمالي 59 منشأة معتمدة كليًا ومبدئيًا بمحافظة الأقصر.

الصحة تطلق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بجميع المحافظات

الصحة توجه نصائح لتقليل الإصابة بنوبة الربو لمرضى حساسية الصدر

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، كافة الجهود المبذولة من فرق العمل بالمنشآت التي تم اعتمادها وكل من ساهم في هذا الإنجاز، وذلك تحقيقًا لاستدامة جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

GAHAR الهيئة العامة للرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة الإسكوا العالمية بوزارة الصحة والسكان هيئة العامة للرعاية الصحية مستوى الخدمة الطبية المقدمة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

الصحة توجه نصائح لتقليل الإصابة بنوبة الربو لمرضى حساسية الصدر

استخراج تصاريح الدفن إلكترونيًا، إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة (انفوجراف)

التأمين الصحي: خدمات طبية جديدة بمستشفيات الصدر والحميات بالخارجة في الوادي الجديد (فيديو)

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

خبير قانوني يكشف الأبعاد القانونية لتقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

رحلة تحول كيا الشعبية لسيارة الأغنياء تقترب من 4 ملايين جنيه

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

4 سيناريوهات ترسم طريق النهاية لحرب أوكرانيا

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية