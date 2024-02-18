الصحة تطلق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع المحافظات، خلال الفترة من اليوم الأحد 18 فبراير وحتى يوم 28 من ذات الشهر، وذلك تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة.

حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيتم تنفيذ حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة، تحت شعار «حقك تنظمي» بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا أن الحملة تقدم الخدمات والأدوية «بالمجان» في الوحدات الصحية الثابتة، التابعة للوزارة والمراكز الحضرية، والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية والقرى التي يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

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وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المشورة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بمشاركة أخصائيي تنظيم الأسرة، وأخصائيي النساء والتوليد، ومن خلال توقيع الكشف الطبي، مشيرًا إلى تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى في الفترة من 18 إلى 22 فبراير، والثانية في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير الجاري.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة ستقدم الخدمات التوعوية، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل، مؤكدا حرص الوزارة على زيادة معدلات الاستخدام بطرق غير تقليدية، تساهم في جذب المنتفعات وخفض الحاجة غير الملباة من خلال الرائدات الريفيات ومسؤولي الإعلام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وبرعاية وزير الصحة والسكان، والمحافظين.

وتابع «عباس» أنه إيمانًا بأهمية دعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، بمشاركة الرجل، وخاصةً قرار الإنجاب، ستتضمن الحملة إقامة معارض لنوادي المرأة، يتم من خلالها تقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود، والمأكولات المحلية، وأعمال الخياطة، والتريكو التي تنتجها المنتفعات بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة.