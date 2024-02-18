ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا علي برينتفورد 4-1 أمس السبت في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الانجليزي، وتستكمل الجولة اليوم الأحد بمواجهتي شيفيلد يونايتد ضد برايتون، ولوتون تاون ضد مانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 7 مواجهات قوية، وتختتم الجولة غدا الاثنين بمواجهة واحدة بين إيفرتون وكريستال بالاس.

مواعيد مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي



ليفربول 4-1 برينتفورد ( انتهت)

أرسنال 5-0 بيرنلي ( انتهت)

نيوكاسل 2-2 بورنموث ( انتهت)

فولهام 1-2 أستون فيلا ( انتهت)

وست هام 0-2 نوتنجهام فورست ( انتهت)

توتنهام 1-2 ولفرهامبتون ( انتهت)

مانشستر سيتي 1-1 تشيلسي ( انتهت)

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شيفليد يونايتد ضد برايتون، 4 عصر اليوم الأحد

لوتون تاون ضد مانشستر يونياتد، 6:30 مساء اليوم الأحد

إيفرتون ضد كريستال بالاس، 10 مساء غدا الاثنين

لأول مرة في تاريخ ليفربول، 11 لاعبًا أساسيًا من 11 جنسية

وجمعت تشكيلة ليفربول الأساسية 11 لاعبا من جنسيات مختلفة لأول مرة في تاريخ النادي، خلال فوزه 4-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وبعد إصابة كل من ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وتياغو ألكانتارا ودومينيك سوبوسلاي، أجرى المدير الفني يورغن كلوب تغييرات وجمع لاعبين من 11 دولة في تشكيلة ليفربول الأساسية بمباراة بالدوري لأول مرة في تاريخه الممتد 132 عاما، وفق «سكاي نيوز».



واعتمد المدرب الألماني على الأيرلندي كويمين كيلير في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كونور برادلي من أيرلندا الشمالية والفرنسي إبراهيما كوناتي، والهولندي فيرجل فان دايك، والأسكتلندي آندرو روبرتسون.

وفي وسط الملعب، بدأ بالإنجليزي الوحيد في التشكيلة كورتيس جونز، بجوار الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والياباني واتارو إندو.

وتكون خط الهجوم من البرتغالي ديوجو جوتا، والكولومبي لويز دياز، والأوروجواياني داروين نونيز، قبل أن يدخل المصري محمد صلاح بديلا.

وسجل كل من نونيز وماك أليستر وصلاح وكودي جاكبو، ليرفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال.

ومن جهة أخرى، اختير ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتفوق جوتا على كل من كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون (توتنهام)، إيليا أديبايو (لوتون تاون)، كونور برادلي (ليفربول) وجابرييل دوس سانتوس (أرسنال).

وكان جوتا مؤثرًا رفقة ليفربول طوال شهر يناير، حيث سجل 3 أهداف أمام كل من، تشيلسي وبورنموث، إذ ساهم في فوز الريدز بـ3 مباريات بالبريميرليج خلال الشهر الماضي

مشجع إيفرتون يعترف بالحماقة فى حق صلاح



ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لمتابعة القضية، أن المشجع اعترف بتوجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

وقررت المحكمة منعه من الاقتراب لأي مباراة يلعبها نادي إيفرتون أكثر من ميل واحد، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.



ونقلت "بى بى سي" عن المدعية العامة أنجيلا كونلان قولها: تصرف المشجع تجاه محمد صلاح مشين للغاية، ولا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعًا مخلصًا لـ إيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه المفضل.

يشار إلى أن نادي وست هام البريطانى كان قد منع أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بمدينة ليفربول.