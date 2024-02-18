الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بالقلعة

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ،فيتو

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح مزارات أثرية جديدة داخل القلعة بما يعمل على تحسين التجربة السياحية.

الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للآثار 

افتتاح أعمال تطوير برجي الرملة والحداد

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في أول ظهور له بعد قرار وزارة السياحة والآثار بإلغاء مشروع إجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

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وأكد الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلي للآثار، ان افتتاح برجي الرملة والحداد والساحة الأمامية بقلعة صلاح الدين الأيوبي (منطقة البانوراما) بعد الانتهاء من ترميمهم وتطويرهم وتأهيليهم يأتي في اطار خطة وزارة السياحة والآثار لفتح مزارات أثرية جديدة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بها وهو ما تعمل وزارة السياحة والآثار على تحقيقه باعتباره أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2022.

 

افتتاح المزارات الأثرية بقلعة صلاح الدين
 

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن ثقته بأن افتتاح هذه المزارات الأثرية المتميزة بالقلعة سوف يتيح الفرصة لتنفيذ خطة الوزارة للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي والذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وزيادة متوسط عدد الليالي السياحية بها، وزيادة رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها.

وتضمنت أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الايوبي تنظيف الأحجار واستبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وعمل درابزينات لسهولة الزيارة وحماية الزائرين، وعمل حماية للمزاغل وصيانة الأرضيات الحجرية، تمهيدًا لضمهما إلى مسار زيارة القلعة.

وأما عن تطوير منطقة البانوراما، فتضمنت أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعمارية لمباني وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة.

 

تاريخ إنشاء برجي الرملة والحداد

ويرجع تاريخ بناء برج الرملة لعصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاة بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

 

أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل. وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاة بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة. ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.
 

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أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قلعة صلاح الدين الأيوبى تحسين التجربة السياحية الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هرم منكاورع منطقة اثار الهرم

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