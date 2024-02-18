تدريب طلاب كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف بمنجم السكري

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تدريب طلاب كلية علوم الأرض بمنجم السكري، وذلك لأول مرة بهدف مساعدتهم في مشاريع التخرج الخاصة بهم، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية، والدكتورة صفية محمد علي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

رئيس جامعة بني سويف

من جانبه أكد رئيس جامعة بني سويف، على أهمية التدريب الميداني للطلاب على كافة مستويات البرامج لمساهمته القوية في نقل العلوم والمعارف الأكاديمية إلى المنحى التطبيقي العملي، فضلًا عن إكساب الطلاب العديد من المهارات المهمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويرفع من الروح المعنوية لدي الطلاب ويعزز من مهارات التعلم الذاتي.

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وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على مراحل العمل بالمنجم بدءا من تحديد الموقع وتفجير الصخور ثم نقل ركام الصخور ومرور علي المطحن ومنة الي داخل غرفة التصنيع والتكرير الفعلي.

زيارة الطلاب لمناجم الفوسفات بأبو طرطور بالواحات

زيارة لمناجم الفوسفات بأبو طرطور بالواحات

وكانت الجامعة، قد أعلنت، اليوم، عن تنظيم كلية علوم الأرض رحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة لمناجم الفوسفات بأبو طرطور بالواحات، وذلك ضمن خطة التدريب العملي بالكلية لمادة الجيولوجيا الحقلية، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الرحلة تضمنت زيارة لموقع شركة فوسفات مصر بهضبه أبو طرطور مدينة الخارجة واستمع الطلاب إلى شرح مفصل حول مراحل العمل والإنتاج بالشركة وجهودها في توسيع خطط الأبحاث الجيولوجية ورفع معدلات الإنتاج وخطوات مشروعات القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات ودراسات الاستفادة من الخامات المصاحبة، بالإضافة الى شرح التراكيب الجيولوجية بالهضبة وقطاعات الإنتاج بها.

وفى ختام الزيارة قدم وفد الكلية برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية، وبحضور الدكتور جوده إسماعيل العميد الأسبق لكلية العلوم والدكتور حاتم سعد بكرى مدير وحدة الجودة والمشرف العلمي للرحلة درع الكلية للمهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، تقديرا لجهودهم في استقبال ودعم وفد الكلية في أكبر موقع تعديني على مستوى الجمهورية.