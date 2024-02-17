مبلغ باختفائها من 3 أيام، العثور على جثة سيدة غارقة بمياه اليوسفي ببني سويف
عثر أهالي قرية معصرة نعسان التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف على جثة طافية بمياه البحر اليوسفي لسيدة تقيم في قرية العواونة بدائرة المركز ومبلغ باختفائها منذ 3 أيام.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه البحر اليوسفي بالقرب من قرية معصرة نعسان بدائرة مركز شرطة إهناسيا.
وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وانتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتبين أن الجثة لسيدة تدعى؛ “فاطمة. ج. ع”، تقيم في قرية العواونة بدائرة مركز إهناسيا، ومبلغ بتغيبها عن المنزل منذ 3 أيام، جرى إيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.
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