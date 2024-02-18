الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس المحافظين بمقر مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة.

 

اجتماع مجلس المحافظين

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين أيضا، والخدمات المتوافرة به، وذلك عقب جولته بالوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة" بمدينة بدر.

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الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية

 وخلال جولته، فى أرجاء الحي السكني الثالث R3، للتعرف على مختلف الخدمات المقدمة لقاطنيه، تفقد رئيس الوزراء إحدى المدارس "الدولية" الموجودة بالحي السكنى R3، الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح حول ما تتمتع به المدرسة من تجهيزات وإمكانات متنوعة، وما تضمه من فصول تعليمية ومعامل وملاعب رياضية، وما تقدمه من خدمات تعليمية، وأنشطة مختلفة لطلابها عبر مراحل التعليم. 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  خلال الجولة، إلى عدد من المدارس الأخرى المتواجدة بالحي السكني الثالث R3، والتى بدأت العمل بالفعل، وتأتي أيضًا بالقرب من الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

الوحدات السكنية بالحي السكنى الثالث R3

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، احدى الوحدات السكنية بالحي السكنى الثالث R3، المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال ذلك أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الحي السكني الثالث R3 يقع على مساحة ١٠١٦ فدانا، ويتكون من ٢٤ ألف وحدة سكنية، وتم مؤخرا تخصيص ٤ آلاف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، وجار تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، مشيرا إلى أن الحي متوافر به العديد من الخدمات، ويوجد به حاليا أكثر من ١٣٠ أسرة مقيمة بالفعل داخل الحي، وتم تشغيل عدد من الخدمات الضرورية مثل: مخبز آلي، مخبز بلدي، وعدد من السوبر ماركت لبيع المنتجات الغذائية، ومطاعم، وصيدلية، بالإضافة إلى مسجد تم تشغيله بالفعل من خلال وزارة الأوقاف.

ولفت المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة،  إلى أن الوحدات السكنية جاهزة للتسليم في أقرب وقت طبقا للخطة الزمنية التي تم وضعها من خلال الجهاز، وذلك بعد قيام حاجزي تلك الوحدات من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستكمال الإجراءات المطلوبة.

 

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