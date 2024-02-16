الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

ديو أحمد سعد وأصالة "سبب فرحتي" يحقق أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة

أصالة وأحمد سعد،
أصالة وأحمد سعد، فيتو

حقق ديو الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد والذي يحمل عنوان “سبب فرحتي” نجاحًا كبيرًا منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع عيد الحب.

ديو أصالة وأحمد سعد 

وحقق ديو سبب فرحتي لأصالة وأحمد سعد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

كلمات أغنية “سبب فرحتي”

وتقول كلمات الأغنية: “يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك، انت ألامان وباختصار لو كله مال، بسند عليك، انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري، انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك، انا كنت مين، قبل اما اشوف عينِك والين، قبل اما تيجي تنوري، قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتين، بتهوني الوقت الحزين، يا حبيبتي واما بتضحكي، بتحلّي ف عنيا السنين”

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وكانت أشعلت الفنانة السورية أصالة نصري، خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وأحيت الفقرة الغنائية الثانية ضمن خامس حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2024” الذي تنظمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأطلت أصالة بفستانها الأحمر وصوتها الدمشقي المليء بالعبق والفخامة والإحساس، لتشدو بأول أغنية إهداء منها للكويت حملت عنوان “أنا لا طريت اسم الكويت”.

وقالت مخاطبة جمهورها: “اشتقت لكم، وإن شاء الله فبراير الكويت يكمل كل العمر بالسعادة والنجاح، والفرحة بقلوبكم ما تتزحزح... قولوا آمين”.

وتابعت: “Happy Valentines” ثم تهديهم وتهدي زوجها الشاعر والمخرج فائق حسن أغنية «سواها قلبي» التي أشعلت القاعة تصفيقًا وغناءً معها، لتتبعها بأغنية “اشتقت لك، ويا مجنون” التي أهدتها أيضًا لجمهورها.

بعد ذلك أطل الفنان أحمد سعد على خشبة المسرح مجددًا ليشاركها غناء أغنيتهما المشتركة الأخيرة التي سجلت خصيصى في عيد الحب وهي بعنوان “سبب فرحتي”، لتكون خشبة مسرح “فبراير الكويت 2024” هي أول مكان يقدمونها معًا.

 

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اصالة أحمد سعد و أصالة أغنية أصالة الجديدة أحمد سعد

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