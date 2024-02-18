ريال مدريد يصدم راموس في انتقالات يناير

كشفت تقارير صحفية أن سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، انتظر حدثا مثيرا في مسيرته خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان ريال مدريد في حاجة إلى مدافع جديد في شهر يناير الماضي، عقب إصابة إيدير ميليتاو في بداية الموسم، ثم تعرض دافيد ألابا لنفس المصير بعد 4 أشهر.

وأشارت إلى أن سيرجيو راموس كانت ينتظر مكالمة من ريال مدريد في آخر 15 يوما من الميركاتو الشتوي المنصرم، لمطالبته بالعودة إلى "سانتياجو برنابيو".

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وفي النهاية لم يتصل ريال مدريد براموس، كما أن الميرنجي لم يوقع مع أي لاعب في الشتاء.

وكان راموس قد انضم إلى الميرنجي قادما من إشبيلية، في صيف عام 2005، وغادر قلعة سانتياجو برنابيو في صيف 2021 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وحقق المدافع المخضرم مع الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بالإضافة لكأس العالم للأندية 4 مرات.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكانو بملعب "تيريزا ريفيرو" ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإسباني “الليجا”

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو

وتذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتربع ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 61 نقطة، متقدمًا على أقرب ملاحقيه جيرونا بفارق 5 نقاط، فيما يتواجد ورايو فاييكانو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 24 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيرحل مجانا، يوم الخميس الماضي، ما يمهد طريقه صوب ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

بنود مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصبحت الآن الكرة في ملعب ريال مدريد للاتفاق مع مبابي على شروط عقده مع الميرنجي.

وأشارت إلى أنه سيتعين على مبابي صاحب الـ25 عامًا تخفيض راتبه بشكل ملحوظ للعب في ريال مدريد.

وأوضحت أن ريال مدريد من جانبه سيضع العديد من المكافآت التي قد ترضي مبابي، وفي نفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرا من زملائه في الميرنجي.

وذكرت أن المكافأة الأولى ستكون الخاصة بتوقيعه، وهي أمر شائع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتم تطبيقها عادةً على الصفقات المجانية أو عند تجديد العقود.

وكشفت أن ريال مدريد يدرس أيضا وضع "مكافأة للولاء"، والتي سيحصل عليها اللاعب إذا استمر مع الميرنجي حتى تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه.

وقالت "ماركا"، إن عقد مبابي مع ريال مدريد سيتضمن أيضا مكافآت مرتبطة بالإنجازات الفردية مثل الفوز بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي، بالإضافة إلى تسجيل عدد محدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة والمشاركة في عدد معين من المباريات، كما سيحصل على مكافآت إذا حصل الفريق على ألقاب جماعية.

وكشفت أن مبابي سيحصل أيضا مع ريال مدريد على مكافأة على أساس الإنجازات المتراكمة، حيث ستضاف كل المكافآت التي تم الحصول عليها في موسم واحد تلقائيًا إلى راتب العام المقبل وتصبح ثابتة مع الأجر، ثم تتاح الفرصة للاعب كي يحصل على مكافآت جديدة في الموسم التالي.

وسيكون من حق مبابي مع ريال مدريد الحصول على عمولة من المباريات الودية التي سيتم الاتفاق عليها بفضل وجوده في الفريق.

وبخلاف كل ما سبق، سيمنح ريال مدريد للفرنسي مبابي نسبة من حقوق الصورة الخاصة به، أعلى من المعتاد منحه للاعبين البارزين.