مفوض عام الأونروا يتهم إسرائيل بالسعي إلى تدمير المنظمة

الحرب على غزة ، قال فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا، اليوم الأحد، إن إسرائيل تهدف إلى تدمير المنظمة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس السبت إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح تدفع النازحين إلى الفرار إلى وسط قطاع غزة.

وأضافت الوكالة الأممية في حسابها على منصة إكس أن "قتالا عنيفا يدور في خان يونس وحولها. فر الآلاف جنوبا إلى رفح التي تؤوي بالفعل 1.4 مليون شخص. كما أدت الغارات الجوية المكثفة على رفح إلى هروب الناس من رفح إلى وسط غزة".

كما أشارت الوكالة إلى أن "سكان شمال غزة على حافة المجاعة ولا ملاذ لأحد".

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزلا على أطراف بلدة ترمسعيا، وأحرقوا مركبة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.



وأظهرت مشاهد متداولة إضرام النيران في مركبة أحد الفلسطينيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل السبت/الأحد، استشهد 10 مواطنين، مساء أمس السبت، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضًا زراعية شمال رفح جنوبًا.

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وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفًا مكثفًا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

واستشهد 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضًا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحتْ مصادر طبية، أن 66 شهيدًا ارتقوا منذ صباح أمس السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنًا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



عدم السماح للفلسطينيين بدخول الأقصى في شهر رمضان

من جانب آخر كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قد قال: إنه يجب منع سكان السلطة الفلسطينية من الحضور لأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكتب بن غفير على حسابه في منصة "إكس": “قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد غدًا مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن.. أوضح مرة أخرى موقفي القاطع.. لا يجوز السماح لسكان السلطة الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل - الأراضي المحتلة - بأي شكل”، على حد زعمه.

وأردف بن غفير: “يجب ألا تجازفوا وتخاطروا، وليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال مختطفين في غزة ونسمح لحماس باحتفالات النصر في المسجد الأقصى”.