الكشف عن تفاصيل الدورة 25 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام الأربعاء المقبل

يعقد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، مؤتمرا صحفيا في تمام الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٥ من المهرجان، التي ستقام فعالياتها خلال الفترة من ٢٨ فبراير الجاري وحتى ٥ مارس المقبل.

مؤتمر مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

ومن المقرر أن يعلن رئيس المهرجان كل التفاصيل الخاصة بهذه الدورة بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة والسينمائيين، والصحفيين والنقاد.

Advertisements

بوستر مهرجان الإسماعيلية

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى كشفت في وقت سابق عن بوستر الدورة الـ٢٥، والمقرر إقامتها في الفترة من ٢٨ فبراير الجاري حتى ٥ مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد، الذي أوضح أن تصميم البوستر مستوحى من ملامح متعددة، بداية بفكرة «العرض» السينمائي وأجواء الظلام الملهم لقاعات عرض الأفلام، وسحر إضاءة أجهزة العرض التى تطلق في كل مرة مخروط إضاءتها المؤثر لتعرض عبره الفيلم بدهشة، وتثير الفضول والمتعة وحضور طيور النورس (وهي أشهر طيور الإسماعيلية) المتقاطعة والمتأثرة بلفحات تلك الإضاءة بما يمزج ما بين ليل المدينة الفريدة وظلام القاعات المتخصصة؟!.

كما أن نفس جهاز العرض بضوء عرضه الشهير يمثل بالأساس رمزًا لرفعة اختراق واعتلاء للغمام والسحب الحاجبة. وتماهي جهاز العرض ما بين وظيفته السينمائية وتحوله لـ «شمندورة» منيرة التي تتوزع على سطح قناة السويس (المعلم الرئيسي للمدينة والرمز الوطني المعاصر الأعز لمصر).. لتكون هادئة، ورمزًا للحركة السلسة الآمنة للسفن الآتية من بلاد العالم كله، وتمثل تنوع ثقافاتها.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.