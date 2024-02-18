الأحد 18 فبراير 2024
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سياسة

سؤال برلماني للحكومة عن موعد انتهاء أزمة الدواء

استمرار أزمة نقص
استمرار أزمة نقص الأدوية، فيتو

 وجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بشأن موعد انتهاء أزمة الدواء في مصر.

نقص كبير في عدد الأدوية

وأكدت النائبة، أن سوق الأدوية المصري فى الفترة الحالية يشهد حالة نقص كبير فى الأدوية بكافة أنواعها، مما يتسبب فى حالة من قلق المرضى بعدم توفر الدواء المستورد والبديل المصرى لأمراض البرد والسكري والضغط ومرضى الأورام وغيرهم.

نقص المواد الخام سبب أزمة الدواء في مصر

وأشارت عضو البرلمان، إلى أن الأزمة التي يواجهها سوق الدواء في مصر إلى النقص الشديد في المواد الخام، وإلقاء اللوم على أزمة الدولار فى عملية استيراد الأدوية، وتصنيعها، وطرحها في الأسواق، وهو ما أدى إلى توقف بعض المصانع إلى في تصنيع البدائل المصرية.

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بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل

وأوضحت أن هناك بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، وهناك أيضًا مستحضرات محلية اختفت بكامل بدائلها، منوهة إلى أنه لا توجد صيدلية في مصر حاليًا تستطيع صرف روشتة دواء كاملة، بين كل 6 أصناف يتم وصفها من الأطباء تتوفر 3 أو 4 منها بحد أقصى في الصيدليات.

 

سوق الأدوية تأثر بشكل كبير بسبب نقص العملة الصعبة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن سوق الأدوية تأثر بشكل كبير بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف أدى في نهاية المطاف إلى تقليل استيراد المواد الخام من الخارج، إذ أن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي لم يعد مثلما كان في السابق.

 

وأكدت النائبة، أن سوق الدواء يعاني من تعدد أسعار نفس الصنف في أكثر من صيدلية جراء التذبذب الحاصل في أسعار العملات الأجنبية واتجاه هيئة الدواء لإعلان زيادات مستمرة، وقد يجد المريض الدواء في صيدلية بسعر وحينما يذهب إلى أخرى يجده بسعر مختلف.

 

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