اليوم، ختام بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة 2024

الجمباز، تختتم اليوم الأحد، فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقامة على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري وهي إحدى سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في منافسات البطولة 293 لاعبا ولاعبة من 70 دولة وهو أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وينافس ثنائي مصري في نهائيات اليوم الأخير من البطولة المونديالية وهما: "أحمد المراغي على جهاز العقلة وجنى محمود على جهاز الحركات الأرضية.

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وكان "المراغي" قد صعد للنهائيات بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جنى محمود بعدما جاءت في المركز السادس بمجموع نقاط 12.630.

ومن المنتظر، أن يحضر ختام البطولة الياباني "موري واتانابي" رئيس الاتحاد الدولي للعبة والدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة للبطولة ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في بطولة كاس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

وأشاد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز بتطور الجمباز في مصر وذلك خلال حضوره نهائيات كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي: "لم أتمكن من حضور افتتاح بطولة كأس العالم هنا في مصر لكن وصلت لي ردود الأفعال وشاهدت فيديو حفل الافتتاح والاتحاد المصري قدم افتتاح رائع للبطولة وأعرف قدرات مصر التنظيمية جيدا".

وأضاف: "حضرت أكثر من نسخة لكأس العالم للجمباز الفني في مصر واليوم أحضر نسخة جديدة رائعة بمشاركة 70 دولة وعدد كبير من اللاعبين واللاعبات وأرى التطور الكبير من الاتحاد المصري".

وتابع: "إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري يعمل بقوة على تطور اللعبة بمصر وأرى ذلك جيدا وهناك العديد من اللاعبين الشباب وهناك دعم كبير من وزارة الرياضة المصرية برئاسة الدكتور اشرف صبحي للجمباز وهناك تطور كبير والبنية التحتية رائعة، وأرى أن الجمباز المصري لديه فرصة كبيرة في أولمبياد 2028 وأولمبياد 2032 لتحقيق ميدالية أولمبية.

وأتم: "مستوى المنافسة في البطولة الحالية كبير للغاية بوجود اليابان والصين والمستوى الأعلى من اللاعبين والأبطال العالميين والأولمبيين وأتمنى للجميع التوفيق ".

تصريحات البطل الأردني أحمد أبو السعود

أكد أحمد أبو السعود بطل الجمباز الأردني، أن التتويج بذهبية كأس العالم القاهرة 2024 حافز كبير لتحقيق حلمه بالتتويج بميدالية أولمبية في باريس 2024.

وقال أبو السعود إن تحقيق ميدالية ذهبية اليوم في بطولة كأس العالم التي تنظمها مصر حاليا هي بداية جيدة يتمناها أي لاعب بحصد 30 نقطة بمشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 مشيرا إلى أنه يطمح إلى تحقيق إنجاز عربي في دورة الألعاب القادمة.

وأضاف أبو السعود أنه يثق في قدرته على حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024 ليصبح أول عربي يحصد ميدالية أولمبية في الجمباز مؤكدا أن العرب قادرون على صنع المعجزات بعد التقدم الكبير الذي تشهده الرياضة العربية خلال الفترة الحالية.

وأشاد أبو السعود بالتنظيم الرائع لكأس العالم في مصر مؤكدا أنه في كل مرة يأتي إلى مصر يجد تطورا مذهلا في التنظيم مما يجعل هذه النسخة استثنائية، حيث إنها من أفضل البطولات الدولية التي خاضها على الإطلاق.

وعن منتخب مصر، قال أبو السعود: إن اللاعبين المصريين يقدمون أداءً رائعا للغاية ويتقدمون بشكل كبير وقادرون على التأهل والمنافسة بشراسة على ميدالية أولمبية في باريس 2024.

الأردني أحمد أبو السعود يحصد ذهبية كأس العالم

توج البطل العالمي الأردني أحمد أبو السعود بذهبية منافسات حصان الحلق بكأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

وحقق أبو السعود الذهبية بعد أن جاء في المركز الأول برصيد 15.066 نقطة بينما حصل الكوري الجنوبي وونج هار على الميدالية الفضية برصيد 14.933 نقطة وتوج الكازاخستاني زينولا إدريسوف بالميدالية البرونزية برصيد 14.800 نقطة.

يذكر أن أحمد أبو السعود هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما حقق عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.