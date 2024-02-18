حملات تموينية مكثفة على المخابز بالدقهلية

شنت مديرية التموين في محافظة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من ضبط مخابز مخالفة فجر اليوم فى حملة تموينية بالدقهلية.

وتأتي الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.

وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية تشكلت الحملة فجر اليوم الأحد برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة بنى عبيد.

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وأسفرت عن ضبط الآتى: ١٢ محضر نقص وزن بمقدار من ٩: ٣٠جراما، ٣ محاضر تصرف في إجمالي ٢٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو، ٤ محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، محضر تجميع بطاقات تموينية، محضر عدم تمكين الحملة من أداء عملها، محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل، محضر عدم وجود قائمة بيانات، محضر تجميع ٤ شكاير دقيق بلدى مدعم، محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.