الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

اليوم، بدء دورات تدريبية على مهن مختلفة لتأهيل الشباب لسوق العمل في المنيا

دورات تدريبية على
دورات تدريبية على مهن مختلفة لتأهيل الشباب لسوق العمل،فيتو

 تنظم مديرية العمل بالمنيا 3 دورات تدريبية على التفصيل والتبريد والتكييف بدءا من اليوم الأحد ولمدة شهر بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي، وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الدورات التدريبية مجانية يتم تنفيذها ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك" الذي يعد أحد أهم البرامج العاملة فى مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب لإيجاد فرص عمل مناسبة وخاصة من أبناء قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تم مؤخرا اختتام الدورة التدريبية على التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس،  لافتة إلى أن فرصة التدريب متاحة للشباب من الجنسين لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويتم التقديم لتلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، وفي نهاية كل برنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.

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