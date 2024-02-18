الدوريات الخمس الكبرى، أتالانتا يجاور ريال مدريد والسيتي برقم مميز

الدوريات الخمس الكبري، يتواجد أتالانتا الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في قائمة مميزة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وحقق أتالانتا فوزا عريضا على ضيفه ساسولو، بثلاثية نظيفة، لحساب منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي.



ثلاثية أتالانتا جاءت عبر ثنائي خط الوسط بازاليتش وكوبمينيرز، والمدافع باكير.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن أتالانتا سجل 24 هدفا عبر لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، أكثر ب 9 أهداف من أي فريق آخر بالمسابقة.

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وأضافت أنه في الدوريات الخمس الكبرى، لا يتفوق على أتالانتا في هذا الجانب سوى ريال مدريد 26 هدفا، ومانشستر سيتي 25 هدفا.

ورفع أتالانتا رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة، بالمركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو.

وعلي صعيد آخر يسعى نادي ريال مدريد لوضع العديد من الشروط المتعلقة بالراتب خلال وضع بنود التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيرحل مجانا، يوم الخميس الماضي، ما يمهد طريقه صوب ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

بنود مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصبحت الآن الكرة في ملعب ريال مدريد للاتفاق مع مبابي على شروط عقده مع الميرنجي.

وأشارت إلى أنه سيتعين على مبابي صاحب الـ25 عامًا تخفيض راتبه بشكل ملحوظ للعب في ريال مدريد.

وأوضحت أن ريال مدريد من جانبه سيضع العديد من المكافآت التي قد ترضي مبابي، وفي نفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرا من زملائه في الميرنجي.

وذكرت أن المكافأة الأولى ستكون الخاصة بتوقيعه، وهي أمر شائع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتم تطبيقها عادةً على الصفقات المجانية أو عند تجديد العقود.

وكشفت أن ريال مدريد يدرس أيضا وضع "مكافأة للولاء"، والتي سيحصل عليها اللاعب إذا استمر مع الميرنجي حتى تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه.

وقالت "ماركا"، إن عقد مبابي مع ريال مدريد سيتضمن أيضا مكافآت مرتبطة بالإنجازات الفردية مثل الفوز بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي، بالإضافة إلى تسجيل عدد محدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة والمشاركة في عدد معين من المباريات، كما سيحصل على مكافآت إذا حصل الفريق على ألقاب جماعية.

وكشفت أن مبابي سيحصل أيضا مع ريال مدريد على مكافأة على أساس الإنجازات المتراكمة، حيث ستضاف كل المكافآت التي تم الحصول عليها في موسم واحد تلقائيًا إلى راتب العام المقبل وتصبح ثابتة مع الأجر، ثم تتاح الفرصة للاعب كي يحصل على مكافآت جديدة في الموسم التالي.

وسيكون من حق مبابي مع ريال مدريد الحصول على عمولة من المباريات الودية التي سيتم الاتفاق عليها بفضل وجوده في الفريق.

وبخلاف كل ما سبق، سيمنح ريال مدريد للفرنسي مبابي نسبة من حقوق الصورة الخاصة به، أعلى من المعتاد منحه للاعبين البارزين.

موعد توقيع مبابي لريال مدريد

وذكر موقع "ريليفو" أن توقيع مبابي لفريق ريال مدريد هو مسألة أسابيع؛ إذ ينفذ المهاجم الفرنسي خطوة بخطوة الإستراتيجية المحددة لمغادرة باريس سان جيرمان، وقد أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي وزملاءه أنه سيغادر في يونيو.

وأوضح أن مبابي يضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل للتوقيع مع ريال مدريد، الذي ينتظره بأذرع مفتوحة رغم الظروف الصعبة.