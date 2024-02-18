حفظ التحقيقات في إنهاء شاب لحياته حزنا على وفاة توأمه بالجيزة
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء سائق ويدعى "عبد الرحمن" 19 عامًا حياته شنقا داخل منزله في الوراق، وأمرت بحفظ التحقيقات في الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن الشاب أنهى حياته شنقًا بجنش المروحة، بسبب مروره بحالة نفسية، نتيجة وفاة شقيقه التوأم منذ شهور، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.
شاب ينهي حياته في الجيزة
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بانتحار شاب، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبها حز حول الرقبة.
بإجراء التحريات تبين أن المتوفى أنهى حياته شنقا بسبب أزمة نفسية، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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