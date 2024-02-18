تحسن الأحوال الجوية بالأقصر، والكبرى تسجل 24 درجة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم تحسن حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم الأحد والأحوال الجوية، حيث يسود المحافظة طقس دافئ نهارا، وبارد ليلا، بارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 24درجة مئوية نهارا، و10 درجات مئوية ليلا.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية بدء التحسن تدريجي في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى فرص لسقوط أمطارخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.
وأضافت هيئة الأرصاد أن الظواهر المؤثرة خلال الأيام القادمة؛ هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ومن المقرر أن ينتهي فصل الشتاء للعام الجارى 20 مـارس 2024، ليبدأ فصل الربيع ويمتد إلى 92 يوما، حيث بدأ فصل الشتاء رسميا يوم 21 ديسمبر 2023.
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