اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في الضفة الغربية (فيديو)

أحداث فلسطين وإسرائيل، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.



اشتباكات بين بعض المقاومين والسلطة الفلسطينية

تغطية صحفية: شبان يشعلون الإطارات المطاطية ويغلقون الشوارع بعد اشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية في طوباس. pic.twitter.com/ie7HiKzxkb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 13, 2024



وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن أمن السلطة الفلسطينية طارد مقاومين لاعتقالهم ومصادرة أسلحتهم في أثناء محاولة المقاومين التصدي لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وأشعل شبان المدينة الإطارات المطاطية وقطعوا الطرق في المدينة بعد تلك الاشتباكات.

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