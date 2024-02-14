الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في الضفة الغربية (فيديو)

اشتباكات المقاومة
اشتباكات المقاومة والسلطة الفلسطينية، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة وقعت  بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.


اشتباكات بين بعض المقاومين والسلطة الفلسطينية 


وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن أمن  السلطة الفلسطينية  طارد  مقاومين لاعتقالهم ومصادرة أسلحتهم في أثناء محاولة المقاومين التصدي لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وأشعل شبان المدينة الإطارات المطاطية وقطعوا الطرق في المدينة بعد تلك الاشتباكات.

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مصدر: توافق بين السلطة الفلسطينية وحماس على تشكيل حكومة وفاق وطني

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