الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

اليوم، محاكمة طالب هدد فتاة بنشر صور خادشة للحياء لها بالجيزة

ابتزاز،فيتو
ابتزاز،فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور خادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويترأس الجلسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "محمد. ح. س" 22 سنة طالب، في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة، هدد فتاة بإفشاء صور خادشة لها.

وأضاف أمر الإحالة أنه في يوم 2023/8/25، تلقى أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق إلكتروني " الواتساب " بإفشاء صور خادشة للشرف خاصة بأحد أقاربه المجني عليها "منة. س"، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور.

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ووجه للمتهم تهمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة، وكان ذلك التعدى مصحوبًا بتهديد المجني عليها  بإفشاء محتوى ما تحصل عليه.

بالإضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
 

شهدت المجني عليها "منة.س" 19 سنة طالبة، أمام النيابة العامة، بأنها وعلى إثر علاقة كانت تربطها بالمتهم استحصل خلالها على صور عارية لها، وهددها كتابة عبر تطبيق "الواتس اب" إما تدفع مبلغا ماليا أو نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهلها.

قال" أحمد.م" أحد أقارب المجني عليها، إن المتهم قام بإرسال صور ومقاطع مصورة خاصة بالمجني عليها تظهر فيها عارية، وعبارات عبر تطبيق الواتس اب الخاص به تتضمن تهديد كتابي مصحوبا بطلب إما يدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها.

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جنايات جنوب الجيزة طالب هدد فتاة نشر صور خادشة للحياء

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