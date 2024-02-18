كلية الدعوة الإسلامية تطلق البرومو الرسمي لمؤتمرها العالمي الثالث (فيديو)

تحت عنوان "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن -رؤية واقعية استشرافية-" أطلقت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، البرومو الرسمي لمؤتمرها العالمي الثالث.

ويأتي مؤتمر كلية الدعوة الإسلامية الثالث هذا العام بصورة غير تقليدية حيث سيكون المؤتمر بنظام الاستكتاب، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة وإشراف من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي الجعفري عميد الكلية.

Advertisements



وفي هذا الصدد تخاطب الكلية الهيئات الأزهرية المختلفة لتقدم رؤيتها في صناعة داعية أزهري واعٍ بالتحديات الفكرية والوطنية التي تحيط بنا وكيفية مواجهتها والتصدي لها لحماية الأديان والدفاع عن الأوطان.

كما تتوجه الكلية بدعوة المهتمين بهذا الشأن من المفكرين والعلماء والكتاب والصحفيين والإعلاميين لحضور هذا الحدث المهم يوم الأحد المقبل الموافق 25 فبراير 2024 والذي ننطلق فيه مع بداية العام الجديد للاستفادة من رؤية قادة تلك المؤسسات في تطوير الداعية وتحديث المناهج الدراسية والاستعداد الجيد لقضايا المستقبل وتحدياته.

أهداف المؤتمر

وعن المؤتمر وأهدافه قال الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية إن الكليـة رأت أن تجمـع الهيئـات الأزهريــة، التـي تجسـد صـورة متكاملـة للأزهر الشـريف؛ لصياغـة رؤيـة واقعيـة استشـرافية تنعكـس مـن تكوينـه الفكـري، وتنبثـق مـن شـراكة متكاملـة تنبـي عـن هويتـه؛ وتشـارك في صناعــة الداعيــة العالمــي المجــدد.

وأضاف أن تقديــم هــذه الــرؤى يصــوغ وعــي داعيــة أزهــري متميــز، يجمــع بيــن الأصالــة والمعاصــرة، وعلــى درايــة كاملــة بكافــة التحديــات الثقافيــة والوطنيــة، ويجيـد التعامـل معهـا بمهـارة واحتـراف؛ لهـذا جـاء هـذا المؤتمـر غيـر التقليـدي، الـذي ينطلـق مـن دور الهيئـات الأزهريـة التـي لا تخلـو واحـدة منهـا مـن دور مشـترك بينهـا وبيـن الكليـة.

وأشار إلى أنه تحقيقًـا عمليـًّا لهـذه الشــراكة يــأتي تدشــين وحــدة التوعيــة الفكريــة، ومركزهــا كليــة الدعــوة اإلســامية، التــي تكــون بمنزلة حلقـة الوصـل بيـن المؤسسـات المعنيـة بالدعـوة الإسـلامية في القطـر المصـري؛ مـن أجـل مـد جسـور المـرآة الأزهريـة، التـي تعكـس وسـطية اإلسـام في وعـي المجتمـع تحـت مظلـة الأزهر الشـريف.



وأوضح “الجندي” أنه علـى هامـش المؤتمـر وتتويجـًا لهـذه الجهـود المبذولـة تدشـن الكليـة وحـدة التوعيـة الفكريـة، وهـي وحـدة تنطلـق مـن فكـرة المؤتمـر بحيـث تسـتمر هـذه الشـراكة تحـت مظلـة الأزهر الشـريف للمؤسسـات المعنيـة بالخطـاب الدينـي وإعـداد الدعـاة وتأهيلهـم، ومرفـق تصـور

كامـل للوحدة.