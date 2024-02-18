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رياضة

الريشة الطائرة، أدهم حاتم وضحى هاني يحملان آمال مصر بنصف نهائي إفريقيا

منتخب الريشة الطائرة،
منتخب الريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، أسدل الستار مساء  السبت على منافسات دور ربع نهائي بطولة إفريقيا للريشة الطائرة والمقامة على صالة رقم 4 بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وتأهل الزوجي المصري المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" لنصف نهائي منافسات الزوجي المختلط عقب الفوز على الزوجي الجزائري المكون من "سيف الدين لاعروبي وسيليا منيب" بنتيجة 2-0.

كما نجح أدهم حاتم في حجز مقعد له بنصف نهائي منافسات فردي الرجال بعد فوزه على الجزائري "عادل حامق" عقب انسحاب الأخير، فيما خسر أحمد صلاح في ربع النهائي أمام النيجيري "أنولوب أوبياري" بنتيجة 2-0.

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وودع ثلاثي السيدات "ضحى هاني ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع" منافسات فردي السيدات من ربع النهائي بعد الخسارة أمام لاعبات "جنوب إفريقيا وموريشيوس وأوغندا" على الترتيب.

وفي منافسات زوجي الرجال خسر "كريم محمود عزت وأحمد علي البهنساوي" أمام ثنائي موريشيوس المكون من "لوكاس ددوسي وروي نوندا" بصعوبة بنتيجة 1-2.

وأخيرا خسر ثنائي السيدات "رحمة العدوي وهنا زاهر" أمام زوجي نيجيريا المكون من "دوركاس اجوكي وصوفيا ارينولا" بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تقام منافسات نصف النهائي صباح اليوم على أن يقام نهائي البطولة القارية مساء الأحد. 

 

11 دولة في بطولة إفريقيا لـ الريشة الطائرة

وتشهد البطولة القارية مشاركة 11 دولة هم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب إفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لا سيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب الـ 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.

 

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