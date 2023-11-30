الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

البنطلون بـ 25 جنيها، أسعار الملابس بأسواق البالة بمحافظة البحيرة (فيديو وصور)

أسواق البالة بمحافظة
أسواق البالة بمحافظة البحيرة، فيتو

تنتشر أسواق ومحلات البالة بمحافظة البحيرة، وخاصة بمركزي أبو حمص ودمنهور، والتي تعد شيئا مهما ومصدرا أساسيا خاص بالملابس لبعض مواطني المحافظة وذلك بسبب أسعارها المنخفضة وجودتها العالية بالإضافة إلى تنوع القطع المتاحة.

أسواق البالة بمحافظة البحيرة، فيتو
أسواق البالة بمحافظة البحيرة، فيتو

وأكد محمد عبد اللطيف، بائع بالسوق أن ملابس البالة تتميز بانخفاض أسعارها رغم جودتها العالية وتلقى إقبال كبير من المواطنين سواء بالصيف أو الشتاء لأنها تتميز بثبات الأسعار تقريبا طيلة العام.

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وأشار أن بائعي ملابس البالة بالبحيرة يقومون بتجميعها من عدة مناطق ومحافظات مختلفة منها بورسعيد والقاهرة والاسكندرية وبالتحديد منطقة الوكالة بمحافظة القاهرة لتوافر أنواع مختلفة ويوجد ببعضها علامات تجارية عالمية أصلية.

وأكد أن ملابس البالة توجد بها أنواع مختلفة ومميزة من القطع سواء ملابس سيدات أو رجال أو حتى أطفال ذات ألوان جذابة التي يتراوح معظمها من 20 إلى 60 جنيها فقط وذلك على حسب حجم القطعة والتصميم الخاص بها، مشيرا أن هناك بعض الأنواع التي تباع بالكيلو ويبدأ من سعر 200 جنيه للكيلو الواحد من ملابس البالة.

أسواق البالة بمحافظة البحيرة، فيتو
أسواق البالة بمحافظة البحيرة، فيتو
أسواق البالة بمحافظة البحيرة، فيتو

وأوضح أن البعض يعتقد أن ملابس البالة ليس جيدة او مستعملة ولكن يعد ذلك اعتقاد خاطئ لأنها ذات جودة جيدة وخامات مختلفة، مشيرا أن أسعار البنطلون الجينز تتراوح من 20 إلى 30 جنيها، القميص يتراوح أسعارها من 40 إلى 45 جنيها، المعطف 50 جنيها.

مضيفًا أن أسعار ملابس البالة منخفضة لأنها ملابس يتم استيرادها من بلاد أوروبا إلى بورسعيد وغيرها من محافظات مصر بداعي وجود عيوب بها ولكنها تكون سليمة وخالية من أي عيوب.

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