الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

‏‎شباب المترجمين في ضيافة منتدى ثقافة وإبداع اليوم

مركز الإبداع الفني،
مركز الإبداع الفني، فيتو

‏‎يقيم مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق ١٨ فبراير الجاري أمسية جديدة من أمسيات منتدى "ثقافة وإبداع".

 

منتدى ثقافة وإبداع

ويستضيف المركز نخبة من شباب المترجمين الذين فازوا في المسابقة التي نظمها المركز القومي للترجمة، ونتج عنها كتابا بعنوان "مختارات قصصية من حول العالم" صدر في سلسلة آفاق عالمية عن هيئة قصور الثقافة.

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‏‎الكتاب لمجموعة من المترجمين يصل عددهم إلى ٢٨ مترجمًا من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية، وهم: "ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي".

سينما ذوي الهمم في مركز الإبداع الفني غدا

عرض 5 أفلام ضمن أمسية "أثر الفيلم القصير في السينما الفلسطينية" بمركز الإبداع

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منتدى ثقافة وإبداع دار الأوبرا المصرية صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش

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