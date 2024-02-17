الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

وزير الدفاع البريطاني يتحدث عن إعادة النظر في فرض التجنيد الإجباري حال نشوب حرب عالمية

الجيش البريطاني،
الجيش البريطاني، فيتو

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن  لندن تعيد النظر في سياسة التجنيد العسكري في حالة نشوب حرب عالمية.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، البريطانيين للاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا.

إعادة النظر في فرض التجنيد الإجباري في بريطانيا

ونقلت فايننشال تايمز أن لندن أكدت مسبقا أنها لا تخطط لفرض التجنيد الإجباري. وهناك خطة لخفض تعداد الجيش بمقدار الثلث خلال عشر سنوات من حوالي 75 ألف جندي حاليا إلى 52 ألف.

وقال شابس: لن نقوم في المملكة المتحدة بتشكيل جيش من المجندين الإلزاميين، وإذا انجررنا إلى حرب عالمية، فقد نضطر لإعادة النظر في هذا القرار.

برأيه الجيش البريطاني "فعال للغاية وعالي الحرفية"، لكن الوزير أضاف أن هناك حاجة لتحسين اختيار العسكريين النظاميين وإبقائهم في مستوى لائق.

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سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا

وفي سياق آخر  هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية  عقب السيطرة على مدينة أفدييفكا بـ" دونيتسك " بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويجو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: "استمع فلاديمير بوتين إلى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويجو في الكرملين بشأن السيطرة على مدينة أفدييفكا. 

وهنأ الرئيس  الجيش الروسي على هذا النصر والنجاح المهم- علي حد وصفه -.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين مساء اليوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات.

وأكدت الوزارة أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات التي يشنها نظام كييف "، مضيفة أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة العدو بالكامل والسيطرة على المدينة".

وأعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

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