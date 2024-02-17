مصطفى كامل يدعو لجمعية عمومية عاجلة بنقابة المهن الموسيقية

طالب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بإقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها طبقًا للقانون تحقيقًا لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك.

تراجع مصطفى كامل عن الاستقالة

ولبى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل متطلبات أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة كل ما يدور في النقابة وعرض ميزانيتها وأرصدتها كاملة، وتحقيق رغباتهم خلال الفترة المقبلة ومعرفة حق كل موسيقى وأصحاب المعاشات والمرضى.

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وكان قد عاد الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية إلي مقر النقابة لممارسة عمله بشكل طبيعي، وذلك بعد تراجعه عن قرار الاستقالة التي ألمح لها مؤخرا

وحرص مصطفي كامل علي مناقشة بعض الأمور مع مجلس الموسيقيين وأعضاء الجمعية العمومية داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

وكان الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية احتفلوا بتراجعه عن قرار الاستقالة من منصب النقيب.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قرر الذهاب لمنزل الفنان مصطفى كامل لإقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي ألمح إليه مؤخرا.

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وحضر كل من الفنان حلمي عبّد الباقي والدكتور محمد عبد الله ونادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد وجميع أعضاء المجلس.

استياء مصطفى كامل

وخلال لقائه بأعضاء النقابة أعرب مصطفى كامل عن استيائه الشديد، مؤكدا أنه يتعرض للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت الأمر الذي أغضبه.

وقال مصطفي كامل: إحنا شغالين من غير أجر، وبنخدم شريحة كبيرة من المجتمع، والنقابة لا تقل أهمية عن أي جهة سيادية، والحمد لله أنا ماليش في الحرام، وعمري ما أعرف سكته أنا بس عايز أشوف شغلي.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد عقد الإثنين الماضي، اجتماعا عقب استقالة نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وذلك عندما أعلن مؤخرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” تفويض منصبه كـ"نقيب" للفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.

مجلس نقابة المهن الموسيقية

وجاء في بيان مجلس نقابة المهن الموسيقية عقب الاجتماع: “نرفض جميعا مجلس النقابة استقالة الفنان مصطفى كامل ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، والتي أصبحت كيانا كبيرا ورمزا للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها”.

وأَضاف البيان: “كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن الموافقة على قرار الاستقالة ولا نستطيع الاستغناء عنك.. وجميع العاملين والموظفين في النقابة نعدك بالتلاشي عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة واحنا إيد واحدة”.

أسباب استقالة مصطفى كامل من منصبه

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية قد أكد في وقت سابق أن هناك جلسات مكثفة من مجلس نقابة مع النقيب مصطفى كامل لإقناعه بالتراجع عن قرار بتفويض حلمي عبد الباقي في منصب نقيب الموسيقيين.

وقال محمد عبد الله في تصريح خاص لـ"فيتو": “كان هناك عدة أشياء أغضبت مصطفي كامل في الفترة الأخيرة، ومجلس النقابة يجري محاولات مكثفة لإقناعه بالتراجع عن قراره”.

وأضاف محمد عبد الله: “مصطفى كامل عمل طفرة كبيرة في نقابة المهن الموسيقية ومجلس النقابة اجتمع معه لإقناعه بالتراجع عن قراره وإن شاء الله يفضل في مكانه ومنصبه”.