صبا مبارك ضيفة أحدث حلقات برنامج كلام نواعم

تحل النجمة الأردنية صبا مبارك ضيفة ببرنامج كلام النواعم الخليجي في أحدث حلقاته غدا الأحد فى تمام الساعة 9:30م بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت مصر على MBC1.

كما تُعرض الحلقة مجانا عبر منصة شاهد الرقمية، وتتحدث صبا خلالها عن أعمالها الأخيرة التي لاقت نجاح ورواج جماهيري كبير كفيلم بنات عبد الرحمن ومسلسل بين السطور، كما تستعرض كواليس من مشوارها الفني وجديد أعمالها خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت تألقت الفنانة صبا مبارك في أحد مشاهد مسلسل بين السطور، وهو المشهد الذي تلقت فيه خبر وفاة والدتها في المسلسل وهي على الهواء مباشرة فقاومت دموع عيونها وتماسكت وأكملت برنامجها ثم ذهبت إلى والدتها وانهارت في أحضانها.

وتلقت الفنانة صبا مبارك إشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفضل أدائها المتميز والمتقن لهذا المشهد حيث كان كاشفًا لموهبتها ومؤكدًا تطورها.

مسلسل Misty

يعد مسلسل بين السطور من أبرز المسلسلات التي بدأت مؤخرًا وتحظى باهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي.

ومن المعروف أن مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري وهو مسلسل Misty، وهو مسلسل من إنتاج عام ٢٠١٨، وهو مسلسل دراما وتشويق ورومانسي تتمحور حول مذيعة عنيدة تصبح المشتبه بها في قضية قتل، ويقرر زوجها المنفصل عنها، وهو محامي، الدفاع عنها ومن ثم يبدأ رحلتهما للوقوع في الحب مرة أخرى، وهو من بطولة نانج جو كيمجي وجين هيرين وهاي جين.

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