الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

منة فضالي تتسبب في سخرية الجمهور من البرومو التشويقي لمسلسل محارب (فيديو)

منة فضالي، فيتو
منة فضالي، فيتو

مسلسلات رمضان 2024، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البرومو التشويقي لمسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد وناهد السباعي ومنة فضالي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024. 

وأثارت منة فضالي الجدل بجملة غريبة تلفظت بها في البرومو إذ قالت: ليه كل أعدئك عاوزين ينتقموا منك.. مما أثار سخرية الجمهور بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

قصة مسلسل محارب 

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب 

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل. 

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