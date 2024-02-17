أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار فانوس ياميش رمضان 2024 في الأسواق.. وأسباب زيادة ثمن منتجات الشرقية للدخان

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو"، نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

سعر الفضة يتأثر بثلاثة عوامل والاستثمار فيه ارتفع خلال السنوات الأخيرة

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد تجار الصاغة، إن سعر الفضة تأثر بثلاثة عوامل أساسية هي السعر في البورصة العالمية وآليات العرض والطلب وسعر الدولار.

وأوضح سكرتير الشعبة السابق في تصريحات خاصة، أن الاستثمار في المعدن الفضي ارتفع في الفترة الأخيرة وهناك طلب عليه باعتباره أحد المعادن الهامة والضرورية والتي تناسب المستثمرين الذين لا يستطيعون الاستثمار في الذهب.

Advertisements

ولفت سكرتير الشعبة السابق إلى أن الفضة تشهد حاليا إقبالا ملحوظا من المواطنين كالاستثمار، مؤكدا أن الاسعار تختلف وتتغير فكلما ارتفعت الأسعار العالمية ارتفع السعر المحلي وكلما زاد الدولار زادت أسعار المعدن الفضي، موضحا أن الاستثمار في الفضة أمان ومدر للربح مثل الذهب تماما.

أسعار فانوس ياميش رمضان 2024 ومحتوياته في الأسواق

«فيتو» تستعرض في التقرير التالي أسعار فانوس ياميش رمضان 2024 ومحتوياته في الأسواق، في السطور التالية:

بلغ سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم جامبو نحو 1900 جنيه، ويحتوي على الفانوس على:

4 لفات قمر الدين وزن 400 جرام.

عبوة وزن 750 جرامًا بلح سكوتي.

عبوة وزن 400 جرام زبيب.

عبوة وزن 400 جرام جوز هند مبشور.

عبوة وزن 300 جرام تمر هندي.

عبوة وزن 400 جرام مشمشية.

عبوة وزن 400 جرام قراصيا بالنوي.

عبوة وزن 400 جرام بندق مقشر.

عبوة وزن 200 جرام لوز مقشر.

عبوة وزن 200 جرام عين جمل مقشر.

عبوة وزن 200 جرام فستق محمص.

عبوة وزن 200 جرام كاجو محمص.

عبوة وزن 200 جرام لوز محمص.

عبوة وزن 200 جرام بندق محمص.

فيما بلغ سعر فانوس ياميش رمضان 2024 حجم كبير نحو 1380 جنيهًا، ويحتوي الفانوس على:

3 لفات قمر الدين وزن 400 جرام. عبوة وزن 750 جرامًا بلح سكوتي. عبوة وزن 200 جرام زبيب. عبوة وزن 200 جرام جوز هند مبشور. عبوة وزن 300 جرام تمر هندي. عبوة وزن 400 جرام مشمشية. عبوة وزن 400 جرام قراصيا بالنوي. عبوة وزن 200 جرام بندق مقشر. عبوة وزن 200 جرام لوز مقشر. عبوة وزن 100 جرام عين جمل مقشر. عبوة وزن 200 جرام فستق محمص. عبوة وزن 200 جرام كاجو محمص.

وطرحت المحال التجارية أيضًا فانوس أو سلة ياميش رمضان 2024 كبير بسعر 1200 جنيه، ويحتوي الفانوس على عبوة قمر الدين وزن 400 جرام، 2 عبوة بلح سكوتي وزن كيلو، عبوة فول سوداني وزن 350 جرامًا، عبوة قراصيا وزن 200 جرام، 2 عبوة جوز هند وزن 150 جرامًا، 2 عبوة زبيب جولدن وزن 250 جرامًا، عبوة مشمشية وزن 200 جرام، عبوة تمر هندي وزن 300 جرام.

كما يحتوي فانوس ياميش رمضان 2024 على عبوة تين سوري وزن 250 جرامًا، عبوة بندق مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة لوز مقشر وزن 150 جرامًا، عبوة عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا، كيس بندق وزن 250 جرامًا، عبوة كركديه وزن 250 جرامًا، عبوة تمر طري وزن 700 جرام، عبوة عرقسوس وزن 500 جرام.

طرحت عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية فانوس ياميش رمضان 2024، إضافة إلى سلة الياميش، وذلك ضمن الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك.



الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار

قال هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان: "نطمئن المواطن البسيط بأنه نظريا وعمليا إحنا خفضنا الأسعار".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "رغم أننا رفعنا السعر الرسمي إلى 30 جنيها للعلبة، ولكن ذلك من أجل تقنين السعر، وتخفيض عن السعر الذي كان قد وصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء".

ولفت إلى أن الزيادة الأخيرة في السجائر تتوافق مع زيادة تكلفة المواد الخام المرتفعة، ووصلنا إلى أن بعض المواد الخام المهمة زادت من 300 إلى 400%، والفلتر مثلا كنا بنشتري الطن منه 3 آلاف دولار ودلوقتي بقينا نشتريه بـ12 ألف دولار".

أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع، وسط مكاسب أسبوعية للبورصات الخليجية بدعم من إعلان نتائج الأعمال.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.4% في جلسة الخميس مسجلا مكاسب للجلسة 11 على التوالي ليحقق أعلى إغلاق له في 17 شهر.

وترافقت هذه المكاسب مع سيولة نشطة تجاوزت 10.3 مليار ريال ومع ارتفاع 168 سهمًا من أصل 233 شركة مدرجة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم أمريكانا بنسبة 10% محققًا أعلى مكاسب يومية له منذ ديسمبر 2022 بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزع أرباح نقدية بقيمة 130 مليون دولار عن أرباح عام 2023، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار.



كما ارتفع سهم أديس القابضة بنسبة 3% مع استمرار المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن قررت MSCI إضافة السهم إلى المؤشر القياسي العالمي.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 2.3% محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس عن ارتفاع التضخم السنوي في السعودية بنسبة 1.6% في شهر يناير مقارنة مع 1.5% سجلها في شهر ديسمبر الذي سبقه.





تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.02% في جلسة الخميس منخفض للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بيتك وبنك برقان بنسبة 0.25% و1.5% على التوالي.



وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1% محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.



ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.7% في الأسبوع الثالث من فبراير بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.



وكان الأداء اللافت خلال الأسبوع من نصيب سهم أمريكانا الذي قفز بنحو 11% في جلسة الخميس بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزع أرباح نقدية بقيمة 130 مليون دولار عن أرباح عام 2023 بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 1.6% خلال الأسبوع محققًا أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من 8 سنوات.

وكان الأداء اللافت خلال الأسبوع من نصيب سهم إعمار العقارية الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 أشهر بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزع أرباح نقدية بواقع 50 فلس للسهم عن عام 2023.

الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات.. والقطاع الخاص عليه مسئولية اجتماعية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات الحالية الناتجة عن موجات التضخم المتتالية وتأثيرات الحروب والنزاعات التى تحدث في العالم، وذلك بفضل التنوع الكبير الذي يمتاز به الاقتصاد الوطني، والتحركات العاجلة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تعظيم القطاعات الإنتاجية وتطويرها بسرعة لمضاعفة الإنتاج في جميع المجالات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يمثله من تكاليف مضاعفة الآن بسبب ارتفاع أسعار الشحن والنقل وتراجع كميات المعروض من السلع الرئيسية وارتفاع سعر الطاقة في العالم كله.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية"، أن المواطن المصري الذى يبحث عن السلعة سواء كانت مواد غذائية أو قطع غيار سيارات أو منتجات وقود، ويجد هذه السلع موجودة وإن بارتفاع كبير فى الأسعار، يجب أن يعلم أن وجود السلعة فى هذا التوقيت الحرج هو نجاح لمجموعة عناصر عاملة فى الدولة وفي القطاع الخاص أيضا، تسعى للتغلب على كل التحديات، لتحقق وجود السلع فى الأسواق، لأن موجات التضخم والنزاعات المتوالية فى العالم أثرت بشكل سلبى على حرية تداول السلع ودفعت كثير من الدول لمنع الصادرات فى سلع بعينها بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن التى باتت مضاعفة بفعل تهديدات الحروب على طرق ومسارات الشحن الرئيسية

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص فى هذا التوقيت الحرج،ضرورة حتمية للمشاركة فى عملية التنمية وخدمة المجتمع المحلى وتأكيد روح التكافل الاجتماعى خاصة ونحن نشهد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتتابع موجات التضخم العالمية وتأثرنا بها وكذلك اندلاع حرب غزة وانتشار الحروب من حولنا الأمر الذى يؤثر بالقطع على سلاسل الإمداد وخطوط النقل وعلى معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أهمية مساندة ومشاركة القطاع الخاص بقوة لجهود الدولة المصرية فى التخفيف على المواطنين والفئات الأكثر احتياجا وتوجهها بإجراءات متتابعة لخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات التضخم العالمي.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدني وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وكذلك إنشاء صندوق تحيا مصر وإطلاق العشرات من المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا ودعم كبار السن والمرأة المعيلة والأطفال المتسربين من التعليم والأطفال الذين يعانون من أمراض التقزم وسوء التغذية وكذلك ذوى الهمم ومرضى الأمراض المزمنة، داعيا الشركات الخاصة ورجال الأعمال إلى الانضواء فى المشروعات التكافلية التي يطلقها تحالف العمل الأهلى التنموى، لتأكيد روح التعاون والتكافل فى المجتمع مع حلول شهر رمضان المبارك

وزير قطاع الأعمال: استغلال الخامات وتعظيم عوائدها من خلال صناعات تحويلية

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جلستين بعنوان "الاستثمار الصناعي والتصدير.. أوان الانطلاق" و"قطاع الأعمال العام.. الحصاد وفرص الشراكة"، بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية والأدوية والتشييد والتعمير والغزل والنسيج والنصر للسيارات وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي العاشر تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات" الذي عقد اليوم.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة تعمل على استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق عمل شركاتها التابعة، مشيرا إلى تغير الفكر والتحول من البحث والاستخراج إلى عمليات تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتحقيق مضافة لدعم الاقتصاد القومي.

أضاف الدكتور عصمت أن التوجه العام نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة يتم العمل في هذا الإطار من خلال الشركات التابعة وهناك عدد من المشروعات في هذا المجال، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد للأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروع إنتاج المركبات الصديقة للبيئة بشركة النصر لصناعة للسيارات وذلك من خلال طرازات وأحجام مختلفة من المركبات.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن كل ما تحقق من نتائج أعمال وما تشهده الشركات التابعة من تطور ونمو في الأداء جاء نتيجة العمل وفق منظومة متكاملة وخطة عمل واضحة، وتم إعداد استراتيجية لكل شركة قابضة وتم مناقشتها مع قيادات تلك الشركات، مؤكدا الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشركات القابضة وكذلك بين الشركات التابعة والشقيقة.

‎تخلل الجلستين نقاش مفتوح بين الدكتور محمود عصمت والحضور من رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين ونواب البرلمان، واستمع إلى الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة مستعرضا استراتيجية عمل الوزارة والخطة الشاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها قد حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تطور أداء للشركات النابعة ونمو نتائج الأعمال ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت، خلال الموتمر الاقتصادى الذى عقد اليوم الاربعاء، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والصناعة والهجرة والتربية والتعليم.

أوضح الدكتور عصمت أنه في إطار السياسة العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وانطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تم إبرام العشرات من الاتفاقيات وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة، مؤكدًا على السعي الدائم لجذب الاستثمار المحلي والأجانب، والاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وقدرات تكنولوجية وتشغيلية وتمويلية، فضلًا عن وضع خريطة استثمارية تفصيلية بكافة المشروعات والقطاعات والعوائد وغيرها.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، وإحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.

أكد الدكتور عصمت على الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس ايجابًا على تطور اداء الشركات وجعل القطاع قادر على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات.

تطرق الدكتور محمود عصمت إلى عدد من نماذج المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشهد تقدما ملحوظا حيث تم البدء في الإنتاج والتصدير والاستعداد لافتتاحات متتالية للمصانع الجديدة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي في توشكى والصالحية الجديدة، وتطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد لزيادة قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، ومشروعات عديدة في قطاع الأسمدة من تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما، وكذلك إعادة تأهيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإقامة مصنع جديد.

أشار الدكتور عصمت في كلمته إلى الخطة والبرامج التدريبية للعاملين بالشركات التابعة لتنمية مهاراته، وتعزيز معايير الحوكمة والتغييرات في مجالس إدارات الشركات وتمكين الشباب والمرأة واستقطاب كفاءات من القطاع الخاص، إلى جانب المتابعة اللحظية والتواجد الميداني في المصانع والمشروعات ومختلف مواقع العمل