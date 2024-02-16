الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

اعتماد الزيادة الجديدة في أسعار سجائر الشرقية للدخان

زيادة جديدة في أسعار
زيادة جديدة في أسعار سجائر الشرقية للدخان،فيتو

ارتفاع أسعار السجائر، اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه أمس الخميس، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان. 

 وقالت الشركة إن الزيادة  تطبق بدءًا من السبت الموافق 17 فبراير، وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك ٣٠ جنيها العبوة الـ ٢٠ سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

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وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي:

 الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا، كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة ٢٠ سيجارة ٣٠ جنيهًا، مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة ٣٠ جنيهًا، فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.

هانى أمان: رفعت أسعار سجائر الشرقية للدخان بنسبة طفيفة

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

 الشركة الشرقية "إيسترن كومباني":
"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، 

وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

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الشركة الشرقية ايسترن كومباني السجائر المعسل

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