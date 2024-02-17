إفريقيا تحقق أكبر نسبة زيادة في الاستثمار مقارنة بمتوسطات ما قبل كورونا (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (إفريقيا تحقق أكبر نسبة زيادة في الاستثمار مقارنة بمتوسطات ما قبل كورونا)

حيث شهدت مصر والمغرب أكبر المكاسب من حيث القيمة الدولارية بعد أزمة كورونا وكانت الاستثمارات موجهة لمجموعة محددة من اقتصاديات شمال إفريقيا وليس القارة كلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.