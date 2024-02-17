إنهاء 60% منها، تفاصيل المنطقة اللوجستية المصرية لاستقبال المساعدات المتجهة إلى غزة (صور)

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر أعلنت عن تدشين منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بـ العريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

تفاصيل عن المنطقة اللوجستية

وأوضحت القاهرة الإخبارية في تقريرها أنه تم الانتهاء من حوالي 60% من المنطقة اللوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات.

المنطقة اللوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، فيتو

وأشار تقرير القاهرة الإخبارية إلى أن المنطقة اللوجستية تنقسم إلى 4 مناطق هي المساعدات المصرية والدولية وانتظار الشاحنات ومنطقة خدمات.

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منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات إلى قطاع غزة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القوات المسلحة تقوم بإقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

المنطقة اللوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، فيتو

وأكد المحافظ أن المنطقة التي يجري إقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء.

المنطقة اللوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، فيتو



أشار المحافظ إلى أن القوات المسلحة هي من تقوم بإنشاء المنطقة اللوجستية في رفح، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.



وأعلن المحافظ عن وصول المساعدات الخاصة بقطاع غزة إلى المحافظة عن طريق البر والبحر والجو، حيث تصل إلى المحافظة الشاحنات بالطريق البري، بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.