معلومات الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر يناير 2024 (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (114 قرار علاج على نفقة الدولة..إنجازات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير 2024)
رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يناير 2024
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير 2024، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يناير 2024
وأوضح الدكتور حسام المصري أن مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شملت، على مدار شهر يناير الماضي عدة أوجُه؛ حيث تم رصد ٩٨٣ حالة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاستجابة لها، كما تم صدور عدد ١١٤ قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة.
وشملت جهود واستجابات اللجنة أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ ٦٩ حالة لمرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، فضلًا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لحالة واحدة.
ولفت رئيس اللجنة أيضًا إلى أنه خلال شهر يناير تم إصدار ١٩ قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار ٢٥ قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، وكذا توفير الأدوية بإجمالي ٩٨ استغاثة تم رصدها.
وأشار الدكتور حسام المصري، في تقريره، إلى إجراء الكشف الطبي على ٣٤٨٠ حالة بالقوافل الطبية في محافظة الغربية، وتقديم ٣٣٨ نظارة طبية، وذلك ضمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء، خلال شهر يناير الماضي.
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