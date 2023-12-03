الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال نوفمبر

رئيس الوزراء، فيتو
رئيس الوزراء، فيتو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر نوفمبر 2023، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز اللجنة لجهودها المقدمة في المجال الطبي، لا سيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلًا سريعًا، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

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وأوضح الدكتور حسام المصري أن مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شملت، على مدار شهر نوفمبر الماضي عدة أوجُه؛ حيث تم رصد 1026 حالة بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والاستجابة لها. كما تم صدور عدد 242 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة.

وشملت جهود واستجابات اللجنة أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ 113 حالة لمرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، فضلًا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 64 حالة.

 جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

ولفت رئيس اللجنة أيضًا إلى أنه خلال شهر نوفمبر تم إصدار 24 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار 41 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، وكذا توفير الأدوية بإجمالي 102 استغاثة تم رصدها.

وأشار الدكتور حسام المصري، في تقريره، إلى إجراء الكشف الطبي على 8767 حالة بالقوافل الطبية في محافظتي أسيوط والشرقية، وذلك ضمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي.

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مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء رئيس الوزراء أسيوط والشرقية

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