البرهان: لا مجال للحديث مع الدعم السريع إلا بعد انتهاء الحرب

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن "معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومن عاونها".

القضاء على المتمردين في السودان

وفي كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة في شندي بولاية نهر النيل في شمال السودان، قال البرهان إن الجيش السوداني لن يترك السلاح "إلا بعد القضاء على المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

كما دعا البرهان قوات الدعم السريع "للاحتكام إلى صوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم".وأضاف "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون، فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".

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ومنذ أيام أعلن الجيش السوداني إحباط هجوم ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر في غرب السودان، مؤكدا وتكبيده خسائر كبيرة في صفوفه.



انقطاع الإنترنت في السودان



وكانت شبكة الإنترنت الأسبوع الماضي بالكامل في السودان، في انهيار جديد للاتصال بالشبكة البلاد، وذلك حسبما أعلن مرصد "نت بلوكس" المختص في متابعة خدمات الإنترنت.

وقال المرصد، إن البيانات أظهرت انقطاع خدمة مشغلي الإنترنت الثلاثة في السودان ما أدى إلى خروج خدمة الإنترنت، موضحا أن خدمة الإنترنت بشبكة زين تراجعت من 100% إلى 0%، فيما تراوحت شركتي إم تي إن 0%، وسوداتل بين 1 إلى 5%، وأن اثنتين من الشبكات خارج الخدمة منذ الجمعة الماضية ".

تغطي خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان 3 شبكات، هي "زين وإم تي إن وسوداني"، بالإضافة إلى شبكة "كنار" التي توفر خدمات الإنترنت فقط.

ونشطت خلال الفترة الماضية تجارة الـ Starlink في مناطق دارفور وكردفان لتغطية غياب خدمات الإنترنت والاتصالات، وبدأت بعض المحال التجارية بتوفير الإنترنت لساعات مقابل مبلغ مادي يمنحك العبور إلى الإنترنت والاتصالات.

واضطرت معظم البنوك والسفارات في السودان إلى وقف أنشطتها في ظل استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الثاني على التوالي.



السودان يعيش في عزلة كاملة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات



يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال خمس سنوات، التي يعيش فيها السودانيون شبه عزلة كاملة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات، بعد القطع الكامل للشبكة قبيل دقائق من تنفيذ عملية فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم في الثالث من يونيو 2019.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن قطع شبكات الاتصال أيا كانت دوافع ومبررات من يقف وراءه هو جريمة كبيرة في حق المواطن السوداني المغلوب على أمره، الذي يعاني ويلات حرب مدمرة استنزفت اقتصاده وخدماته وهددت أمنه واستقراره.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، الإثنين الماضي، أن شبكات الاتصال تعد إحدى ضرورات الحياة وتعمد قطعها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، التي يحاسب عليها القانون الدولي، لأن الإنسان في ظل هذه الهجمات والضربات العشوائية التي قد تمنع التحرك من وإلى أي مكان في أوقات كثيرة، يحتاج إلى نجدة أخيه أو حتى نجدة المنظمات الإنسانية لإنقاذ حياته، إضافة إلى عمليات التواصل التي بسببها قد يجد عونٱ من أي جهة خيرية أخرى.