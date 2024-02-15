الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

سفينة تجارية تنقذ طاقم سفينة تنزانية متجها إلى السودان قبالة سواحل العريش

غرق سفينة
غرق سفينة

أعلنت مصادر بميناء العريش البحري عن وصول 15 مدنيا من طاقم سفينة تنزانية ، تعرضت للغرق قبالة سواحل شمال سيناء وتم نقلهم إلى الميناء عبر سفينة تجارية أخرى.

سفينة تجارية تنقذ طاقم سفينة تنزانية متجها إلى السودان قبالة سواحل العريش

وأعلنت المصادر أن السفينة التجارية أنقذت 15 مدنيا هم طاقم السفينة  التنزانية التي تعرضت للغرق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل شمال سيناء، وتم نقلهم إلى ميناء العريش لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المصادر أن المصابين هم عزمي أحمد جمعة 45 سنة سوري الجنسية أصيب ارتفاع بالحرارة ورابين اتش42 سنة الجنسية هندي أصيب نزلة برد ومؤمن علي الدوغاجي 21 سنة الجنسية سوري أصيب نزلة برد وعمرو سعيد كربلك 21 سنة الجنسية/سوري أصيب نزلة برد وعصمت محمد طوبال 31 سنة الجنسية /سوري أصيب نزلة برد.

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ومهند محمد منصور 37 سنة الجنسية/سوري أصيب نزلة برد وعلي جميل العسال 48 سنة الجنسية/سوري أصيب نزلة برد وصلاح رياض صابور 20 الجنسية /سوري  أصيب نزلة برد وعبدالسلام عاطف فتوح 46 سنة الجنسية/سوري إرتفاع بالحرارة وعلي محمد المرشاف 19 سنة الجنسية سوري وارتفاع بالحرارة وأحمد عبد الستار جمعة 32 سنة الجنسية /سوري /نزلة برد وعبدالعزيز مصطفى شوك 20 سنة الجنسية/سوري وارتفاع بالحرارة وسوراي 42 سنة الجنسية/هندي أصيب ارتفاع بالحرارة.

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