السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

الأعلى للآثار يكشف حقيقة كلمات نستخدمها بالحياة اليومية تنتمي للغة المصرية القديمة (فيديو)

الدكتور مصطفى وزيري،
الدكتور مصطفى وزيري، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (كلمات نستخدمها في مفردات الحياة اليومية، ولا ندرك أنها تنتمي إلى اللغة المصرية القديمة).

 

حيث ظهر  الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وهو  يسرد عددًا من الكلمات، التي يستخدمها المصريين بصورة يومية وهي في الأصل لغة مصرية قديمة وأوضح في شرحه  معانيها لأول مرة بلغتنا المصرية القديمة.

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مجلس الوزراء فيسبوك اللغة المصرية القديمة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لغتنا المصرية القديمة الوزراء مصطفي مدبولي الدكتور مصطفي وزيري

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