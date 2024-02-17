أمين الأعلى للآثار يحسم الجدل في قضية «من هو فرعون موسى؟» (فيديو)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يحسم الجدل في قضية "فرعون موسى"
مصطفى وزيري يحسم الجدل في بعض القضايا الأثرية
وكشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن بعض القضايا التي مازالت محل جدل كبير بخصوص تسمية اللغة الهيروغليفية أم الخط الهيروغليفي؟ وكذلك قدماء المصريين أم الفراعنة؟ والقضية الأهم من هو "فرعون موسى"؟
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