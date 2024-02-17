السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أمين الأعلى للآثار يحسم الجدل في قضية «من هو فرعون موسى؟» (فيديو)

الدكتور مصطفى وزيري،فيتو
الدكتور مصطفى وزيري،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام  للمجلس الأعلى للآثار يحسم الجدل في قضية  "فرعون موسى" 

مصطفى وزيري يحسم الجدل في بعض القضايا الأثرية 

 وكشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن بعض القضايا التي مازالت محل جدل كبير بخصوص تسمية  اللغة الهيروغليفية أم الخط الهيروغليفي؟ وكذلك قدماء المصريين أم الفراعنة؟ والقضية الأهم من هو "فرعون موسى"؟

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرعون موسي مصطفى وزيري الأعلى للآثار مجلس الوزراء الوزراء فيسبوك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور مصطفي وزيري اللغة الهيروغليفية الخط الهيروغليفي قدماء المصريين الفراعنة

مواد متعلقة

معلومات الوزراء يستعرض نتائج حملة «نتابع سوا» للأطفال

أمين الأعلى للآثار يكشف تفاصيل كتاب الموتى بعد العثور على نصوصه (فيديو)

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان (انفوجراف)

استخراج تصاريح الدفن إلكترونيًا، إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة (انفوجراف)

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور

بحثا عن كيس سكر وزجاجة زيت، تدافع المواطنين على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية