الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

من دبلوم تجارة للدكتوراه بعد 30 سنة زواج، كيف زاملت سيدة الغربية ابنتها في الجامعة (صور)

من دبلوم تجارة للدكتوراه
من دبلوم تجارة للدكتوراه بعد 30 سنة زواج،فيتو

رغم إتمامها الخمسين عاما من عمرها إلا أن طموح "أمل" ابنة محافظة الغربية لم يتوقف عند حصولها على دبلوم التجارة ولا حتى درجة البكالوريوس، واستكملت تعليمها فقررت بعد التخرج الحصول على دبلومة يعقبها الماجستير حتى تحصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال بامتياز مع مرتبة الشرف. 

تعليم الغربية يكرم الحاصل على الميدالية الذهبية بكأس العالم للناشئين في اللياقة البدنية (صور)

محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد (صور)

تحكي "أمل" لـ "فيتو" قائلة: حصلت على دبلوم تجارة عام 1991 وتزوجت في سن الـ 17 عاما، وأنجبت 5 أولاد وكان مجموعي في الدبلوم كبيرا يدخلني كلية بس مكانش في نصيب، بس فكرة أني أكمل تعليمي مفارقتنيش لحظة، أنا بطبعي بحب التعلم وعندي شغف بالقراءة والإطلاع على كتب كتير.
 

Advertisements

والتحقت "أمل" بقطار الوظيفة الميري في وزارة الزراعة فور الانتهاء من تعليمها.

وتضيف السيد الخمسينية أنه في عام ٢٠٠٩ كانت "إيمان" أكبر أبنائها على موعد مع الالتحاق بكلية العلوم، وكان قد مرت 9 سنين عمل في وزارة الزارعة، فقررت حينها أن أقدم على خطوة في طريق حلم ظل يراودني طيلة حياتي، وهو استكمال تعليمي، ولجأت للتعليم المفتوح سنة 2009 وتقدمت له والتحقت بكلية التجارة جامعة طنطا.

وتابعت أمل أنها كانت نقطة التحول الأولى في رحلة تحقيق حلمها الأكبر، حيث أخذت الموضوع ببساطة شديدة، وقامت بتصوير الكتب الدراسية، مشيرة إلى أنها بدأت في المذاكرة مع نجلتها، مؤكدة أنها استغلت الإنترنت في المذاكرة.

وتابعت أن من ضمن اهتمامها بأبنائها أرادت أن تقضى على الفجوة التعليمية بينها وبينهم، حيث كانت حاصلة على دبلوم تجارة وتعمل في وزارة الزراعة، فاقدمت على استكمال دراستها وحصلت على البكالوريوس ثم تقدمت للماجستير وحصلت عليه ثم كللت ذلك بالحصول على الدكتوراه.

وأشارت إلى أنها كانت تتشارك هي ونجلتها المذاكرة، وكانت تقوم بالأعمال المنزلية وتحضر لأبنائها الطعام واحتياجاتهم وهي تدرس.

فيما طالبت أمل الدكتور السيد القصير وزير الزراعة النظر لموضوعها كواحدة من أبناء الوزارة الأكفاء المتميزين، ونقلها لمكان يتناسب مع المؤهل الجديد، وهو الدكتوراة بدلا من مكانها الذي ظلت به رغم كل ما قامت به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا قرية سندبسط زفتي

مواد متعلقة

تعليم الغربية يكرم الحاصل على الميدالية الذهبية بكأس العالم للناشئين في اللياقة البدنية (صور)

محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد (صور)

حريق هائل يلتهم منزلا و٤ حظائر في الغربية

ضبط نصف طن جبنة موتزاريلا فاسدة داخل ثلاجة في الغربية (صور)

الأكثر قراءة

ليه الحديد والصلب كان بيخسر وعز وأبو هشيمة والعتال بيكسبوا؟ ساويرس يرد ويكشف المستور

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

ترامب: مليون دولار تكلفة كل قنبلة تسقط على اليمن

الشعباني يهدد باللجوء للقضاء للدفاع عن سمعته بشأن الإساءة للمغرب

بعد خط محرم بك الحمام، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خطي "منوف كفر الزيات"

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

السداد بالدولار، طرح أراض استثمارية للتخصيص الفوري

Advertisements

منوعات

المزيد

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

أفارقة يثيرون الشغب والفوضى بشوارع هولندا (فيديو)

تجاهله وعصى أوامره، نجل رونالدو يحرج والده قبل انطلاق مباراة النصر والفتح (فيديو)

ظاهرة حيرت العلماء، سمكة حامل دون أن تتزوج، ما القصة؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية