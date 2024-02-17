محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك أثناء متابعته فرد طبقة السن الأولى بطريق السنطة البلد بطول 1 كم وعرض 6 م تمهيدا لأعمال الرصف، لافتا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

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وأضاف المحافظ أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

محافظ الغربية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء النقطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور، ضمن مشروع تحسين جودة مياه مصرف كتشنر، بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لشرح توضيحي عن المشروع والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2 فدان و2 قيراط خارج الكتلة السكنية، ويخدم المشروع مدينة قطور والقرى المجاورة لها ويمنع المقالب العشوائية لتحسين مستوى النظافة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

ويتكون المشروع من (مداخل، مخارج، مكان للتجميع، ميزان بسكول، مكان للتحميل) وسيتم تزويده بسيارات مكبس مغلقة لنقل المتولد يوميا إلى المدفن الصحي بمدينة السادات.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمربي النحل ومصنعي العسل بقرية شبشير التابعة لمركز طنطا أشهر القرى المنتجة لنحل العسل، ومنتجاته المختلفة، على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك انطلاقا من توصيات اجتماع المحافظ مع مربي ومصنعي العسل الذي عقد تنفيذا للتوصيات الصادرة من ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقده بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة.

وتضمنت الفعاليات عقد لقاء مع مربي ومصنعي العسل بحضور الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب وكافة الجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا لتذليل كافة التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

كما تضمنت الفعاليات تلقي كافة الطلبات الخاصة من النحالين ومربي العسل وتذليل كافة المعوقات أمامهم خصصت المحافظة 3 مكاتب خاصة بتلقي طلبات النحالين للحصول على إفادة الترخيص ومكتبين لخدمات البنك الزراعي ورواد النيل ومكتب للاستعلام عن خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمربي ومصنعي العسل.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قامت المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري بتنظيم قافلة عيون متخصصة مبادرة "عنيك في عنينا" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى لأهالي مربي ومصنعي العسل بالقرية، فضلا عن عقد ندوة توعوية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز شباب شبشير الحصة وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.