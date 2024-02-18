على رأسها إنهاء الخلافات مع محمد صلاح والحصول على دعمه إلكترونيا، تفاصيل خطة التوأم لتصحيح مسار الفراعنة بروح الجوهري

وضع التوأم حسام وإبراهيم حسن خطة إعادة تصحيح مسار منتخبنا الوطني بعد تحقيق حلم قيادة الفراعنة رسميًا بتولي حسام حسن الإدارة الفنية وتولي شقيقه إبراهيم مهمة مدير المنتخب الوطني عقب إخفاق الخروج من أمم أفريقيا ورحيل الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

مصادر مقربة من التوأم حسن كشفت بعض التفاصيل المهمة في رحلة إعداد التوأم لمشوارهما مع منتخب مصر، حيث حصل الثنائي على تأكيدات بأهمية إنهاء أي خلافات مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي للحصول على الدعم الكامل فى بداية رحلتهما، حيث أكدت المصادر أن هناك تنسيقا تاما بشأن تنظيم لقاء يجمع التوأم حسن مع محمد صلاح لإنهاء هذا الأمر وتصحيح بعض التصريحات المغلوطة التي صدرت تجاه اللاعب من قبل حسام وإبراهيم بعد واقعة مغادرته معسكر المنتخب الوطنى للعلاج فى ليفربول على هامش بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

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وأوضحت المصادر أنه حال تعذر ترتيب لقاء يجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن قد يتم تنظيم لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع نجم ليفربول، وبعدها قد يخرج محمد صلاح عبر منصاته الرسمية برسالة دعم إلى التوأم حسن وبداية حقبة جديدة للمنتخب الوطنى تحت قيادة العميد وشقيقه، ولكن كل هذه الأطروحات تبقى على طاولة النقاش، ولكن قريبة من أرض الواقع، خاصة أن إنهاء أى خلافات بين التوأم ومحمد صلاح ستكون بمنزلة ضربة البداية الناجحة فى مشوارهما مع المنتخب الوطنى، خاصة أنهما على أعتاب الظهور رسميا معه فى بطولة دبى مارس القادم وبعدها تصفيات كأس العالم فى يونيو المقبل.

التوأم حسام وإبراهيم حسن اتفقا أيضًا على أهمية عودة الجهاز الفنى لحضور مباريات الدورى ومراقبة جميع اللاعبين والتنقيب عن المواهب الجائعة فى كل أندية الدورى المصرى، وأيضًا دورى المحترفين، من أجل تقديم وجوه جديدة إلى الكرة المصرية.. وسيتم تقسيم العمل داخل جهاز حسام حسن من أجل حضور جميع المباريات وتواجد مندوب من الجهاز الفني فى المباريات المحلية.. كما ستكون هناك متابعة دقيقة لجميع اللاعبين المحترفين فى الخارج وتحديدا العناصر المغمورة صغيرة السن من أجل إحضارها وتجهيزها وتقديمها أيضًا على خريطة الكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالعناصر الشهيرة فقط التى تواجدت بأغلب المعسكرات الأخيرة ولم تقدم مردودا جيدا فى رحلتها مع المنتخب الوطنى.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن حسام وإبراهيم حسن اتفقا على ضرورة التنسيق مع اتحاد الكرة بشأن تنفيذ مطالبهم فى تأجيل بعض المباريات حال الحاجة إلى إقامة معسكرات داخلية أو خارجية، وأيضًا إلغاء أى ارتباطات حال تضاربها مع سياسة المنتخب الإعدادية للمرحلة المقبلة، حيث أكد بعض المقربين من التوأم أن الثنائى سيدير المنتخب بنفس فكر الراحل محمود الجوهري «الأب الروحى للثنائي»، الذي كان الحاكم بأمره فى رحلته مع المنتخب واتحاد الكرة.