السبت 17 فبراير 2024
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع، وسط مكاسب أسبوعيه للبورصات الخليجيه بدعم من إعلان نتائج الأعمال. 


ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.4% في جلسة الخميس مسجلا مكاسب للجلسة 11 على التوالي ليحقق أعلى إغلاق له في 17 شهر. 

وترافقت هذه المكاسب مع سيولة نشطة تجاوزت 10.3 مليار ريال ومع ارتفاع 168 سهمًا من أصل 233 شركة مدرجة. 

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم أمريكانا بنسبة 10% محققًا أعلى مكاسب يومية له منذ ديسمبر 2022 بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزع أرباح نقدية بقيمة 130 مليون دولار عن أرباح عام 2023، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار. 

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كما ارتفع سهم أديس القابضة بنسبة 3% مع استمرار المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن قررت MSCI إضافة السهم إلى المؤشر القياسي العالمي. 

 

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 2.3% محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. 

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء بوم الخميس عن ارتفاع التضخم السنوي في السعودية بنسبة 1.6% في شهر يناير مقارنة مع 1.5% سجلها في شهر ديسمبر الذي سبقه. 
 

وفي الكويت


تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.02% في جلسة الخميس منخفض للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بيتك وبنك برقان بنسبة 0.25% و1.5% على التوالي. 


وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1% محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. 

وفي أسواق الإمارات


ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.7% في الأسبوع الثالث من فبراير بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر. 


وكان الأداء اللافت خلال الأسبوع من نصيب سهم أمريكانا الذي قفز بنحو 11% في جلسة الخميس بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزع أرباح نقدية بقيمة 130 مليون دولار عن أرباح عام 2023 بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار. 

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 1.6% خلال الأسبوع محققًا أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من 8 سنوات. 
وكان الأداء اللافت خلال الأسبوع من نصيب سهم إعمار العقارية الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 أشهر بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزع أرباح نقدية بواقع 50 فلس للسهم عن عام 2023. 

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال جلسات الأسبوع

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